Миграционный кризис рассорил европейских соседей: Испания и Италия вводят взаимный пограничный контроль
Миграционный кризис в Сеуте спровоцировал новый конфликт внутри ЕС: Испания и Италия вводят взаимный пограничный контроль, а Рим и Мадрид обмениваются угрозами и обвинениями.
Испания в пятницу вечером объявила о введении временного пограничного контроля для путешественников из Италии. Мадрид пошел на этот шаг после того, как Рим ввел аналогичные меры для путешественников из Испании на фоне массового притока мигрантов в Сеуту. Проверки начнутся в субботу и продлятся до 7 сентября. Еще за несколько часов до объявления Мадрид пригрозил Риму ответными мерами, если Италия немедленно не отменит пограничный контроль для путешественников из Испании. Однако итальянское правительство отвергло это требование.
Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони заявило, что не намерено пересматривать решение о контроле до 15 августа. Именно на этот период испанские власти ожидают новую волну миграции, которая может затронуть Сеуту.
По данным местных СМИ, испанская полиция следит за распространяющимися в интернете слухами о возможном новом массовом прибытии мигрантов в Сеуту в середине августа. При этом испанские власти пока не заявляли однозначно, что ожидают повторения масштабного наплыва, произошедшего на прошлой неделе.
В то же время итальянская пограничная служба заявила, что "сделает все возможное, чтобы обеспечить максимально свободное передвижение граждан Испании и Европы", на которых введенные проверки не распространяются.
Италия приостановила действие Шенгенских правил в отношении Испании в прошлую субботу. Рим объяснил это решение миграционным кризисом в Сеуте, куда из Марокко за короткое время прибыли десятки тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них Испания впоследствии отправила обратно в Марокко.
Ситуация привела к серьезной напряженности между Мадридом и несколькими европейскими партнерами. Италия и Дания, занимающие жесткую позицию по вопросу миграции, даже призвали приостановить участие Испании в Шенгенской зоне. Мадрид отверг эту идею. Кроме того, выход или приостановка участия страны в Шенгенской зоне в предложенном формате в любом случае невозможны в соответствии с действующими правилами ЕС.
Джорджа Мелони назвала восстановление пограничного контроля чрезвычайной мерой, необходимой для обеспечения безопасности Италии и предотвращения возможных последствий миграционного кризиса.
У Италии и Испании нет общей сухопутной границы, поэтому проверки проводятся на морских и воздушных маршрутах. В первую очередь они затрагивают путешественников, которые не являются гражданами стран Евросоюза. При этом мигранты, прибывшие в Сеуту, не могут напрямую попасть самолетом или паромом из этого испанского анклава на континентальную часть Испании, а затем продолжить путь в Италию.