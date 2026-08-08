Миграционный кризис рассорил европейских соседей: Испания и Италия вводят взаимный пограничный контроль

Испания в пятницу вечером объявила о введении временного пограничного контроля для путешественников из Италии. Мадрид пошел на этот шаг после того, как Рим ввел аналогичные меры для путешественников из Испании на фоне массового притока мигрантов в Сеуту. Проверки начнутся в субботу и продлятся до 7 сентября. Еще за несколько часов до объявления Мадрид пригрозил Риму ответными мерами, если Италия немедленно не отменит пограничный контроль для путешественников из Испании. Однако итальянское правительство отвергло это требование.