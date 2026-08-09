Установлено, что Латвия обеспечивает лишь 0,2% экономики Евросоюза

Для сравнения, экономика соседней Литвы в два раза крупнее латвийской (0,4%). По данным за 2025 год, номинальный ВВП Литвы составлял около 89 млрд евро, тогда как Латвии - примерно 45,5 млрд евро. Эстонская экономика по объему была практически такой же, как латвийская, - около 45 млрд евро (0,2%).