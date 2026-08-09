Установлено, что Латвия обеспечивает лишь 0,2% экономики Евросоюза
Латвия остается одной из самых небольших экономик Европейского союза. На ее долю приходится лишь около 0,2% совокупного ВВП ЕС. При этом среди стран Балтии экономика Латвии уступает Литве и по объему сопоставима с эстонской.
Согласно данным Евростата о структуре экономики Евросоюза, крупнейшей экономикой объединения остается Германия. На другом конце рейтинга находится Мальта.
В целом экономика ЕС остается крайне неравномерной: значительная часть совокупного ВВП приходится всего на несколько крупнейших государств. Германия обеспечивает почти четверть экономики Евросоюза. Следом идут Франция, Италия и Испания. На долю Германии приходилось 23,8 % экономики Евросоюза, на долю Франции – 15,8 %, на долю Италии – 12 %.
На фоне крупнейших европейских государств вклад Латвии выглядит весьма скромно. Доля страны в совокупном ВВП Евросоюза составляет примерно 0,2%.
Для сравнения, экономика соседней Литвы в два раза крупнее латвийской (0,4%). По данным за 2025 год, номинальный ВВП Литвы составлял около 89 млрд евро, тогда как Латвии - примерно 45,5 млрд евро. Эстонская экономика по объему была практически такой же, как латвийская, - около 45 млрд евро (0,2%).
Самая маленькая экономика в ЕС – у Мальты, на ее долю приходится всего 0,1 % от общего показателя.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что названы три главные вещи, которые тормозят экономическое развитие Латвии.