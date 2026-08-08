В НВС объяснили, почему в Латвии до сих пор нет ни одной женщины-генерала

В настоящее время в активной службе в звании полковника находятся Илзе Жилде, Лиене Карале, Евия Сипола и Антонина Бледоне. Илзе Жилде стала первой женщиной-полковником в истории латвийских вооруженных сил и носит это звание уже не менее пяти лет. При этом в структурах внутренних дел и пенитенциарной системы, родственных НВС, женщины ранее получали генеральские звания. Сейчас, однако, ни одной женщины-генерала в этих службах также нет.