В НВС объяснили, почему в Латвии до сих пор нет ни одной женщины-генерала
В Латвии сразу четыре женщины служат в звании полковника, но ни одна пока не стала генералом. В НВС объясняют: одного стажа недостаточно - все зависит еще и от должности.
В настоящее время в активной службе в звании полковника находятся Илзе Жилде, Лиене Карале, Евия Сипола и Антонина Бледоне. Илзе Жилде стала первой женщиной-полковником в истории латвийских вооруженных сил и носит это звание уже не менее пяти лет. При этом в структурах внутренних дел и пенитенциарной системы, родственных НВС, женщины ранее получали генеральские звания. Сейчас, однако, ни одной женщины-генерала в этих службах также нет.
Согласно Закону о военной службе, полковнику с высшим образованием после окончания курса высшего командного состава или приравненного к нему курса и трех лет службы в звании полковника может быть присвоено генеральское звание. Однако выполнение этих требований само по себе не означает автоматического повышения.
В НВС пояснили, что воинские звания офицерам присваивает президент Латвии по рекомендации министра обороны. При этом соответствие офицера требованиям для получения следующего звания оценивает Высшая аттестационная комиссия. Для получения звания бригадного генерала полковник должен соответствовать установленным законом критериям и быть назначен на должность, которая предусматривает соответствующее высокое офицерское звание.
Именно последний фактор может стать одним из ключевых ограничений. В НВС подчеркнули, что количество должностей, предусматривающих звание бригадного генерала, ограничено организационной структурой и реальными потребностями армии.
Таким образом, для повышения недостаточно иметь необходимое образование и выслугу лет. Учитываются также профессиональная подготовка военнослужащего, результаты службы, дисциплинарное соответствие и, что особенно важно, наличие соответствующей должности.
В НВС также подчеркнули, что вопрос о повышении каждого полковника рассматривается индивидуально. При этом учитываются требования конкретной должности и интересы службы. Поэтому само по себе пребывание в звании полковника в течение определенного времени не является основанием для представления к званию бригадного генерала.
При этом НВС отказались комментировать перспективы конкретных офицеров и возможное присвоение им более высоких званий. В армии пояснили, что решения о присвоении офицерских званий принимаются в установленном законом порядке, а информация об этом предоставляется после принятия соответствующего решения. До этого момента такие сведения считаются информацией ограниченного доступа.