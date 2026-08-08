Латвию пригласили в Германию на консультации по безопасности после инцидента с дроном
Латвия вместе с другими странами Балтии приглашена Германией на специальные консультации по вопросам безопасности. Поводом стал серьезный инцидент в аэропорту Лейпциг/Халле, где был обнаружен беспилотник с зарядом взрывчатки.
Помимо Латвии, Германия пригласила на переговоры представителей Эстонии, Литвы, Польши, Норвегии, Дании и Швеции. По информации немецкого агентства DPA, встречу планируется провести в конце августа. Таким образом, в консультациях примут участие преимущественно государства Северной Европы и Балтийского региона, для которых вопросы защиты критической инфраструктуры и противодействия гибридным угрозам имеют особое значение.
Поводом для встречи стал инцидент, произошедший 5 августа. Из-за угрозы безопасности пришлось временно закрыть аэропорт Лейпциг/Халле - один из важнейших европейских центров грузовых авиаперевозок и военной логистики.
Особую тревогу вызвало то, что речь шла не об обычном неопознанном беспилотнике. На дроне находился заряд взрывчатки, а обнаружили аппарат рядом с несколькими грузовыми самолетами Ан-124. В аэропорту также расположена оперативная база украинской транспортной авиакомпании Antonov Airlines.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт охарактеризовал произошедшее как новый сценарий угрозы в рамках гибридной войны. По его словам, исключать причастность иностранного государства к случившемуся нельзя.
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