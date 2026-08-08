Латвию пригласили в Германию на консультации по безопасности после инцидента с дроном

Особую тревогу вызвало то, что речь шла не об обычном неопознанном беспилотнике. На дроне находился заряд взрывчатки, а обнаружили аппарат рядом с несколькими грузовыми самолетами Ан-124. В аэропорту также расположена оперативная база украинской транспортной авиакомпании Antonov Airlines.