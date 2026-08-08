В европейских аэропортах продолжается хаос, а впереди запуск еще одной системы пограничного контроля

Как сообщает Politico, во время пиковых нагрузок некоторые аэропорты были вынуждены временно отключать систему, чтобы избежать транспортного коллапса и многокилометровых очередей. В авиакомпании Air France-KLM подтвердили, что в напряженные летние месяцы биометрическая регистрация временно отключается для обеспечения нормального пассажиропотока в аэропортах Парижа и Амстердама. Аналогичные меры принимались также в аэропортах Франкфурта, Брюсселя и Милана, где в часы пик сотрудники переходили на обычную процедуру пограничного контроля.