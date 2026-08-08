В европейских аэропортах продолжается хаос, а впереди запуск еще одной системы пограничного контроля
Новая биометрическая система контроля на границах Евросоюза, призванная ускорить проверки, неожиданно привела к противоположному эффекту: крупнейшие аэропорты Европы вынуждены временно отключать ее, чтобы справиться с огромными очередями пассажиров.
Новая система биометрического пограничного контроля Европейского союза (Entry-Exit System, EES), которая должна была сделать пересечение границ более современным и безопасным, в разгар летнего туристического сезона создала серьезные проблемы в крупнейших аэропортах Европы.
Как сообщает Politico, во время пиковых нагрузок некоторые аэропорты были вынуждены временно отключать систему, чтобы избежать транспортного коллапса и многокилометровых очередей. В авиакомпании Air France-KLM подтвердили, что в напряженные летние месяцы биометрическая регистрация временно отключается для обеспечения нормального пассажиропотока в аэропортах Парижа и Амстердама. Аналогичные меры принимались также в аэропортах Франкфурта, Брюсселя и Милана, где в часы пик сотрудники переходили на обычную процедуру пограничного контроля.
Система Entry-Exit System (EES) постепенно внедрялась с октября прошлого года, а в полном объеме начала работать 10 апреля. Она заменяет привычные штампы в паспортах цифровой регистрацией въезда и выезда иностранных граждан, а также использует биометрические данные для выявления поддельных документов и нарушителей визового режима.
Однако именно первоначальная регистрация отпечатков пальцев и других биометрических данных граждан стран, не входящих в ЕС, занимает значительно больше времени, чем ожидалось. В результате во многих аэропортах образовались длинные очереди, а часть пассажиров не успевала на стыковочные рейсы.
О проблеме открыто заявил генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор. "Из-за европейской системы регистрации въезда пассажиры начали пропускать стыковочные рейсы", — отметил он.
Под давлением авиационной и туристической отрасли Европейская комиссия разрешила временно смягчить применение новых правил. До 6 сентября действует специальное исключение, позволяющее при чрезвычайной нагрузке временно приостанавливать биометрическую регистрацию пассажиров. По словам представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье, соответствующая возможность прямо предусмотрена регламентом EES для исключительных ситуаций.
Карстен Шпор также сообщил, что договоренность об использовании такого механизма была достигнута совместно с немецкими властями и администрацией аэропорта Франкфурта после того, как задержки стали слишком серьезными.
При этом нынешние трудности могут оказаться лишь началом более масштабных изменений в европейской системе пограничного контроля. Евросоюз продолжает подготовку к запуску ETIAS — Европейской системы информации и авторизации путешествий. После ее введения гражданам стран с безвизовым режимом придется заранее проходить электронную регистрацию, проверку безопасности и оплачивать специальный сбор еще до поездки в страны Шенгенской зоны.
Согласно текущим планам ЕС, запуск системы ETIAS перенесен на 2027 год.