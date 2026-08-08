В Европе сравнили минимальные зарплаты. Размер латвийской удручает
Минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро в месяц до уплаты налогов. По этому показателю страна заметно отстает от Литвы и Эстонии и остается в нижней части европейского рейтинга, следует из опубликованных Евростатом данных о минимальной заработной плате во втором полугодии 2026 года.
Всего с января по июль 2026 года минимальную зарплату повысили лишь восемь из 29 европейских стран, представленных в статистике. При этом потребительская инфляция в еврозоне за шесть месяцев составила 3,2%. Это означает, что там, где минимальная зарплата осталась прежней, а рост цен был особенно заметным, реальные доходы низкооплачиваемых работников сократились.
Латвия заметно отстает от соседей
Особенно наглядно положение Латвии выглядит при сравнении со странами Балтии. Минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро, в Эстонии - 946 евро, а в Литве - уже 1153 евро.
Таким образом, литовский минимум на 373 евро, или почти на 48%, выше латвийского. Эстонский - на 166 евро, или примерно на 21% выше.
Литва при этом уже преодолела отметку в 1000 евро и находится в одной группе с Польшей, Кипром, Грецией, Португалией и Хорватией.
При этом Латвия по размеру минимальной зарплаты находится лишь немного выше Сербии, где она составляет 743 евро. В Черногории минимум равен 670 евро, Северной Македонии - 624 евро, Турции - 621 евро.
Более 2700 евро в Люксембурге
Разрыв между европейскими странами остается огромным. Самая высокая минимальная зарплата установлена в Люксембурге - 2771 евро в месяц до уплаты налогов. Это более чем в 3,5 раза превышает латвийский показатель.
Еще в четырех странах минимальная зарплата превышает 2000 евро: в Ирландии она составляет 2391 евро, Германии - 2343 евро, Нидерландах - 2338 евро, Бельгии - 2234 евро. Во Франции минимальная зарплата достигает 1867 евро.
В следующей группе находятся Словения - 1482 евро, Испания - 1425 евро, Литва - 1153 евро, Польша - 1119 евро, Кипр - 1088 евро, Греция и Португалия - по 1073 евро, Хорватия - 1050 евро.
Чуть ниже отметки в 1000 евро также расположились Мальта с минимальной зарплатой 994 евро, Эстония - 946 евро, Чехия - 923 евро, Словакия - 915 евро и Венгрия - 906 евро.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии обсуждают повышение минимальной зарплаты в 2027 году до 835 евро.