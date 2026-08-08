В Европе сравнили минимальные зарплаты. Размер латвийской удручает

Всего с января по июль 2026 года минимальную зарплату повысили лишь восемь из 29 европейских стран, представленных в статистике. При этом потребительская инфляция в еврозоне за шесть месяцев составила 3,2%. Это означает, что там, где минимальная зарплата осталась прежней, а рост цен был особенно заметным, реальные доходы низкооплачиваемых работников сократились.