Крупнейший латвийский банк обрадовал клиентов, которые держат в нем свои пенсионные накопления

В начале июня американские фондовые рынки в течение одного дня ненадолго снизились после публикации сильных экономических данных. Хотя обычно такие показатели воспринимаются положительно, они уменьшили надежды инвесторов на скорое снижение процентных ставок в США. Однако падение оказалось кратковременным, и вскоре рынки восстановились.