Крупнейший латвийский банк обрадовал клиентов, которые держат в нем свои пенсионные накопления
"После нестабильного начала года второй квартал оказался для пенсионных планов положительным, чему главным образом способствовал рост мировых фондовых рынков", - об этом сообщил Swedbank клиентам, которые держат у него свои пенсионные накопления.
Что повлияло на результаты вашего пенсионного плана во втором квартале?
"После нестабильного начала года финансовые рынки продемонстрировали уверенный рост", - сообщает банк.
Наиболее значительный рост наблюдался на фондовых рынках США и особенно развивающихся стран. Этому способствовал интерес инвесторов к сектору искусственного интеллекта и технологий, особенно к азиатским компаниям. Рост продолжался несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.
В начале июня американские фондовые рынки в течение одного дня ненадолго снизились после публикации сильных экономических данных. Хотя обычно такие показатели воспринимаются положительно, они уменьшили надежды инвесторов на скорое снижение процентных ставок в США. Однако падение оказалось кратковременным, и вскоре рынки восстановились.
"В Европе в центре внимания оказалось решение Европейского центрального банка от 11 июня повысить процентные ставки на 0,25 процентного пункта в ответ на инфляционное давление. Поскольку финансовые рынки заранее ожидали такого шага, его влияние на рынок облигаций было сравнительно небольшим", - подчеркивает Swedbank.