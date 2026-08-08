Белорусы стали массово покидать Литву. Что случилось?
Число граждан Беларуси, живущих в Литве, сокращается. Только за первые пять месяцев нынешнего года их стало на 1360 человек меньше. Представители белорусской оппозиции связывают эту тенденцию с общей атмосферой неопределенности и геополитической напряженностью.
По данным Департамента миграции Литвы, в июле 2026 года в стране проживали 48 613 граждан Беларуси с действующим видом на жительство. Большинство из них - 33 880 человек - получили ВНЖ на основании работы. Еще 4650 жили в Литве по воссоединению семьи, 1212 - на гуманитарных основаниях, 884 - в связи с учебой. Статус постоянного жителя имели 4203 белоруса.
При этом численность белорусской общины постепенно уменьшается. По данным литовского Департамента миграции, к 1 июня количество официально проживающих в стране граждан Беларуси сократилось на 1360 человек по сравнению с 1 января.
Почему уезжают?
Директор вильнюсского Офиса Светланы Тихановской Денис Кучинский считает, что единственной причины нет. На решение белорусов перебраться из Литвы в другую страну влияет сразу несколько факторов.
Одним из них он называет сложный геополитический контекст. По словам Кучинского, ситуацию усугубляют гибридные провокации со стороны режимов в Москве и Минске, целью которых является ухудшение отношений между литовцами и живущими в стране белорусами.
Еще одна причина - беспокойство по поводу возможности сохранить легальный статус в Литве. Периодически появляются сообщения о гражданах Беларуси, которых признают угрозой национальной безопасности или которым аннулируют ВНЖ. Хотя таких случаев относительно общего числа живущих в Литве белорусов очень мало, громкие истории способны создавать ощущение, что речь идет о более широкой политике государства.
Документы создают дополнительные сложности
Есть и вполне бытовые проблемы, с которыми приходится сталкиваться белорусам.
Особенно остро вопрос стоит для обладателей гуманитарного ВНЖ. Для подтверждения свидетельств о рождении, браке и других документов может потребоваться апостиль, получить который можно в Беларуси. Но для людей, покинувших страну по политическим причинам, поездка туда может быть опасной.
В Литве уже существует механизм, позволяющий в определенных случаях подтверждать такие документы без апостиля. Представители Офиса Тихановской хотят добиться того, чтобы процедура применялась системно и чиновники на разных уровнях одинаково понимали правила.
Проблемой остаются и водительские удостоверения. Белорусская сторона предложила разрешить сдавать теоретический экзамен на права на белорусском языке, а также упростить обмен белорусских водительских удостоверений на литовские для обладателей гуманитарного ВНЖ или международной защиты.
В качестве примера приводится Польша, где для таких категорий белорусов уже действует возможность обмена удостоверения без необходимости запрашивать его подтверждение у белорусских властей. Сейчас возможность применения похожей схемы обсуждается и в Литве.