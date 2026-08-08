Белорусы стали массово покидать Литву. Что случилось?

По данным Департамента миграции Литвы, в июле 2026 года в стране проживали 48 613 граждан Беларуси с действующим видом на жительство. Большинство из них - 33 880 человек - получили ВНЖ на основании работы. Еще 4650 жили в Литве по воссоединению семьи, 1212 - на гуманитарных основаниях, 884 - в связи с учебой. Статус постоянного жителя имели 4203 белоруса.