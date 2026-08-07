Водитель повредил железнодорожный переезд в Риге и скрылся; ему придется заплатить 25 000 евро. ВИДЕО
В Риге водитель автомобиля Toyota протаранил оборудование железнодорожного переезда и скрылся с места происшествия. Теперь ему грозит не только административное наказание, но и компенсация ущерба в размере около 25 000 евро.
Ранним утром 6 августа в Риге, на улице Буллю, произошло ДТП на железнодорожном переезде. Водитель автомобиля Toyota врезался в оборудование переезда, повредив механизм шлагбаума и опору системы сигнализации. После столкновения водитель покинул место происшествия, не сообщив о случившемся ни в экстренные службы, ни представителям железной дороги.
Сотрудники Latvijas dzelzceļš (LDz) оперативно обнаружили повреждения, сообщили о происшествии в Государственную полицию и в кратчайшие сроки восстановили работу переезда.
Теперь виновнику аварии грозит не только административная ответственность, но и значительные финансовые расходы. За оставление места дорожно-транспортного происшествия законодательство Латвии предусматривает штраф от 70 до 700 евро, а также лишение водительских прав на срок от трех месяцев до двух лет.
Кроме того, водителю придется возместить ущерб, причиненный Latvijas dzelzceļš. По предварительной оценке, стоимость восстановления поврежденного оборудования составляет около 25 000 евро.
В LDz отмечают, что регулярно фиксируют различные нарушения на железнодорожных переездах и вблизи железной дороги. Подобные инциденты не только приводят к дорогостоящему ремонту, но и могут нарушить работу переездов, создавая угрозу безопасности движения поездов и участников дорожного движения.
Железнодорожная компания призывает водителей проявлять максимальную осторожность при пересечении путей и напоминает простое правило: увидели железнодорожные пути - остановитесь и убедитесь, что переезд безопасен.