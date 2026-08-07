Водитель повредил железнодорожный переезд в Риге и скрылся; ему придется заплатить 25 000 евро. ВИДЕО

Теперь виновнику аварии грозит не только административная ответственность, но и значительные финансовые расходы. За оставление места дорожно-транспортного происшествия законодательство Латвии предусматривает штраф от 70 до 700 евро, а также лишение водительских прав на срок от трех месяцев до двух лет.