Памятная монета с героем детской книги стала хитом в Эстонии - кто такой Сипсик?
Банк Эстонии выпустил дополнительную партию памятных двухевровых монет с изображением Сипсика - одного из самых известных персонажей эстонской детской литературы.
Решение было принято после того, как первая партия сувенирных наборов была полностью распродана, а интерес коллекционеров оказался значительно выше ожидаемого.
Всего в этом году было отчеканено 1 миллион двухевровых монет с изображением Сипсика. Из них 17 тысяч экземпляров оформлены в специальные коллекционные карточки, предназначенные для продажи в качестве сувенирной продукции.
Первая половина тиража - 8500 карточек - поступила в продажу одновременно с выпуском памятной монеты в июне и была быстро раскуплена. Теперь в продажу поступила оставшаяся часть тиража - еще 8500 коллекционных карточек. При этом в Банке Эстонии подчеркивают, что дополнительная партия не означает увеличения общего тиража памятной монеты - речь идет лишь о выпуске оставшихся сувенирных наборов.
Чтобы как можно больше коллекционеров смогли приобрести новинку, было введено ограничение: один покупатель может купить не более двух коллекционных карточек за одну покупку. Как и все памятные монеты номиналом 2 евро, выпускаемые странами еврозоны, монета с Сипсиком является законным платежным средством и может использоваться для расчетов на территории всех стран, использующих евро.
Памятная двухевровая монета с Сипсиком посвящена одному из самых любимых героев эстонской детской литературы. Его придумал известный писатель Эно Рауд (автор повести "Муфта, Полботинка и Моховая Борода"). Книга впервые вышла в 1962 году и стала одним из главных символов эстонской культуры для детей.
Ранее Банк Эстонии выпускал памятные двухевровые монеты с изображениями волка, василька, ласточки, а также монеты, посвященные эстонской книге. В следующем году планируется выпуск новых памятных монет номиналом 2 евро, которые будут посвящены уезду Хийумаа и ветеранам Сил обороны Эстонии.