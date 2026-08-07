Памятная монета с героем детской книги стала хитом в Эстонии - кто такой Сипсик?

Чтобы как можно больше коллекционеров смогли приобрести новинку, было введено ограничение: один покупатель может купить не более двух коллекционных карточек за одну покупку. Как и все памятные монеты номиналом 2 евро, выпускаемые странами еврозоны, монета с Сипсиком является законным платежным средством и может использоваться для расчетов на территории всех стран, использующих евро.