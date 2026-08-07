"Все снова меняют": директора школ раскритиковали очередную "реформу" от Министерства образования

Еще одно изменение касается системы оценивания. Если раньше исправить итоговую оценку можно было только в конце учебного года, написав комплексную проверочную работу по значительной части учебной программы, то теперь каждому ученику планируется предоставить возможность не менее одного раза в течение года улучшить оценку по каждому предмету.