"Все снова меняют": директора школ раскритиковали очередную "реформу" от Министерства образования
Министерство образования и науки Латвии готовит сразу несколько изменений в школьной системе. Директора школ не скрывают раздражения и называют реформу неожиданной и несогласованной.
Чтобы обеспечить выполнение приоритетов, предусмотренных планом действий правительства, Министерство образования и науки Латвии продвигает изменения в нескольких нормативных актах. Их планируется ввести уже с нового учебного года.
Одним из главных нововведений станет обязательный централизованный экзамен по естественным наукам для учащихся 9-х классов. Государство обещало ввести такой экзамен еще несколько лет назад, рассчитывая повысить интерес школьников к предметам STEM - естественным наукам, технологиям, инженерии и математике.
При этом результаты нового экзамена не будут влиять на получение свидетельства об основном образовании. Министерство также предлагает отказаться от минимального порога баллов, который сейчас необходимо набрать на централизованных экзаменах для получения аттестата.
Еще одно изменение касается системы оценивания. Если раньше исправить итоговую оценку можно было только в конце учебного года, написав комплексную проверочную работу по значительной части учебной программы, то теперь каждому ученику планируется предоставить возможность не менее одного раза в течение года улучшить оценку по каждому предмету.
Кроме того, Министерство образования предлагает отказаться от обязательного использования суммарных оценок. Школы смогут самостоятельно решать, в каких предметах применять итоговое оценивание, если это будет педагогически оправдано.
Изменения затронут и среднюю школу. Планируется предоставить учащимся возможность самостоятельно выбирать, выполнять ли проверочные работы повышенного уровня сложности по отдельным предметам. По мнению министерства, это позволит сделать учебный процесс более гибким и учитывать индивидуальные возможности школьников, сообщает Diena.
Директора школ недовольны
В самих школах инициативы министерства восприняли неоднозначно. Директор Краславской гимназии Янис Туканс признался, что узнал о большинстве изменений из средств массовой информации. По его словам, постоянные реформы мешают школам работать спокойно.
"Как только система стабилизировалась и прижилась, оказывается, что снова что-то не подходит. От чего-то приходится отказываться, а что-то вводить заново", - отметил он.
Схожую позицию занимает и директор средней школы имени Зенты Маурини в Гробине Лайла Роге. Она считает неправильным, что столь важные изменения объявляются летом, когда педагоги находятся в отпуске и готовятся к новому учебному году.
По мнению руководителей школ, подобные реформы требуют более широкого обсуждения с образовательным сообществом, чтобы изменения не становились неожиданностью для учителей, администрации и самих учеников.