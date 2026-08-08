airBaltic может потерять еще миллионы евро: впереди авиакомпанию ждет несколько судов
Национальная авиакомпания airBaltic рискует столкнуться с многомиллионными выплатами по итогам судебных разбирательств с бывшим оператором наземного обслуживания Havas Latvia. Уже в сентябре станет известно решение по одному из ключевых исков.
Национальная авиакомпания airBaltic продолжает судебную борьбу с бывшим оператором наземного обслуживания Havas Latvia. Хотя компания считает все претензии необоснованными, серия судебных процессов может обернуться для перевозчика многомиллионными убытками. Уже 3 сентября Рижский окружной суд огласит решение по делу, в рамках которого Havas Latvia добивается взыскания с авиакомпании 416 тысяч евро.
Первую инстанцию airBaltic уже проиграла
В январе 2025 года суд первой инстанции полностью удовлетворил требования Havas Latvia и постановил взыскать с airBaltic 416 тысяч евро. Авиакомпания обжаловала это решение, и теперь дело рассматривается в апелляции.
Спор касается удержанных компанией средств. По версии airBaltic, в 2021 году Havas не выполнила предусмотренные договором обязательства по наземному обслуживанию самолетов. В результате перевозчику пришлось задействовать собственных сотрудников, а удержанная сумма стала компенсацией этих расходов.
Однако суд первой инстанции встал на сторону Havas Latvia.
Общая сумма претензий достигает 4,6 млн евро
На этом финансовые риски для airBaltic не заканчиваются. Всего между компаниями рассматриваются три судебных дела, а совокупная сумма требований составляет около 4,6 млн евро. Еще два иска связаны с требованием Havas Latvia выплатить гарантированный минимальный доход за 2020 и 2021 годы, независимо от фактического количества обслуженных рейсов.
В авиакомпании считают такие требования необоснованными. Там напоминают, что в 2020 году объем перевозок резко сократился из-за пандемии Covid-19 и введенных ограничений на полеты, а положения договора, по мнению перевозчика, не предусматривают обязанности выплачивать гарантированный доход при таких обстоятельствах.
Одно дело уже выиграно, другое продолжается
По иску на 2,2 млн евро, касающемуся 2020 года, суд первой инстанции в январе этого года отказал Havas Latvia в удовлетворении требований. Однако компания уже обжаловала это решение, и теперь дело рассматривается в Рижском окружном суде.
Еще одно разбирательство, связанное с требованиями примерно на 2 млн евро за 2021 год, пока продолжается в суде первой инстанции.
Кроме того, рассмотрение апелляции по делу о взыскании 2,2 млн евро было недавно отложено по просьбе Havas Latvia, чтобы стороны получили возможность обсудить заключение мирового соглашения.
Спор продолжается несколько лет
Конфликт между компаниями начался после того, как в конце 2021 года обслуживание самолетов airBaltic в Рижском аэропорту перешло от Havas Latvia к самому аэропорту. Одновременно авиакомпания отказалась и от услуг Havas по обслуживанию пассажиров. До этого Havas Latvia предоставляла эти услуги с 2010 года. Первые судебные иски были поданы весной 2022 года.
Пока ни одна из сторон не комментирует ход процессов. В Havas Latvia заявили, что воздерживаются от публичных оценок, а в airBaltic напомнили, что считают все предъявленные требования необоснованными и придерживаются позиции, изложенной в годовом отчете компании.
Тем не менее исход сразу нескольких судебных процессов способен оказать заметное влияние на финансовое положение национального авиаперевозчика, поскольку общая сумма потенциальных требований превышает 4,6 млн евро.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что, если национальная авиакомпания airBaltic значительно сократит деятельность или вовсе уйдет с рынка, Латвию ждут многолетние последствия. Такое мнение в эфире TV24 высказал бывший министр сообщения Талис Линкайтс.