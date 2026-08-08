airBaltic может потерять еще миллионы евро: впереди авиакомпанию ждет несколько судов

Конфликт между компаниями начался после того, как в конце 2021 года обслуживание самолетов airBaltic в Рижском аэропорту перешло от Havas Latvia к самому аэропорту. Одновременно авиакомпания отказалась и от услуг Havas по обслуживанию пассажиров. До этого Havas Latvia предоставляла эти услуги с 2010 года. Первые судебные иски были поданы весной 2022 года.