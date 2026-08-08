Таллин - да, Вильнюс - да, Рига - нет! Почему мировые артисты объезжают Латвию стороной
Давно замечено, что Латвии все сложнее привлекать артистов мирового уровня. Многие задаются вопросом, почему крупнейшие музыкальные события проходят в соседних странах, тогда как Рига все чаще остается в стороне.
В эфире программы "Preses klubs" на TV24 политолог Филип Раевскис заявил, что дело вовсе не только в отдельных организаторах концертов. По его мнению, у проблемы есть две ключевые причины: отсутствие сильного концертного бизнеса и нехватка современной инфраструктуры.
По словам эксперта, Эстония десятилетиями последовательно развивала концертную индустрию, благодаря чему сегодня занимает лидирующие позиции в регионе. "Для эстонцев Таллин - это домашний рынок. Они доминируют в этом бизнесе уже десятилетиями. У них есть продюсерские компании, которые организуют такие концерты, они накопили огромный опыт и выстроили необходимые контакты".
Раевскис считает, что ожидать, будто эстонские организаторы начнут активно развивать концертный рынок в Латвии, было бы наивно.
"Если у тебя нет собственного бизнеса, у тебя не будет и концертов. У них нет никакого интереса развивать Латвию - они развивают Эстонию".
По мнению политолога, Латвии необходимо создавать собственную сильную индустрию организации масштабных мероприятий, иначе страна и дальше будет проигрывать соседям борьбу за крупнейшие гастрольные туры. Однако проблема заключается не только в организаторах. Говоря о Литве, Раевскис отметил, что там уже несколько лет активно инвестируют в строительство современной концертной инфраструктуры.
"В Литве строят стадионы. А у нас уже много лет говорят о необходимости такого объекта. Нам нужно что-то среднее между ареной и Большой эстрадой в Межапарке".
Именно отсутствие площадки средней вместимости, рассчитанной примерно на 15 тысяч зрителей, эксперт считает одной из главных причин, по которой многие мировые артисты не приезжают в Ригу.
В качестве примера он напомнил о концерте легендарной группы AC/DC, который в прошлом году прошел в Таллине. "В прошлом году AC/DC выступали в Эстонии, а не в Риге. Это мировые суперзвезды. Но у нас просто нет площадки примерно на 15 тысяч зрителей".
При этом, как подчеркивает Раевскис ситуация выглядит особенно парадоксальной, если учитывать географическое положение Латвии. "Географически мы находимся в самом выгодном месте. У нас гораздо лучше сообщение с Европой, чем у Таллина или Вильнюса. Но нам просто негде проводить такие концерты".
Политолог добавил, что существующие площадки, такие как стадион "Даугава" или стадион "Сконто", не обладают необходимой вместимостью и техническими возможностями для проведения концертов мирового масштаба.