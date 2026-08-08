Таллин - да, Вильнюс - да, Рига - нет! Почему мировые артисты объезжают Латвию стороной

В качестве примера он напомнил о концерте легендарной группы AC/DC, который в прошлом году прошел в Таллине. "В прошлом году AC/DC выступали в Эстонии, а не в Риге. Это мировые суперзвезды. Но у нас просто нет площадки примерно на 15 тысяч зрителей".