Разведка США изменила оценку угрозы со стороны России - Путин может решиться проверить НАТО на прочность
Американская разведка пересмотрела оценку угрозы со стороны России. Теперь в Вашингтоне допускают, что Владимир Путин может попытаться проверить единство и готовность НАТО к ответу - от кибератак и гибридных операций до ограниченной провокации на восточном фланге альянса.
В Вашингтоне изменили прежнюю оценку
До недавнего времени американские спецслужбы исходили из того, что Москва не станет сознательно провоцировать военное столкновение с НАТО, пока российская армия продолжает войну в Украине.
Однако, по данным WSJ, в начале этого года эта оценка изменилась. Американские чиновники связывают это с растущим давлением на Кремль. Украинские беспилотники все чаще поражают российские военные объекты, нефтеперерабатывающие предприятия и другую инфраструктуру, российские войска несут тяжелые потери, а продвижение на фронте остается ограниченным.
Именно в этой ситуации американская разведка пытается понять, не станет ли Путин более склонным к рискованной эскалации.
По данным источников WSJ, опасения связаны с тем, что оказавшийся под растущим давлением российский лидер может попытаться добиться другой, более символической победы и одновременно проверить готовность западных союзников защищать друг друга.
Целью может быть не захват территории
Важная деталь новой оценки заключается в том, что американские чиновники не считают главным сценарием полномасштабное российское вторжение в страну НАТО.
Предполагаемая цель возможной операции была бы другой - поставить под сомнение единство альянса и выяснить, насколько далеко союзники действительно готовы зайти ради защиты одного из его членов.
По словам американских чиновников, если Россия решится на подобную операцию еще во время войны в Украине, ее целью может стать попытка расколоть НАТО. Старший научный сотрудник American Enterprise Institute Хизер Конли отметила, что одной из давних целей Москвы является подрыв доверия к альянсу и попытка отделить США от европейских союзников.
Особое значение здесь имеет статья 5 Североатлантического договора, согласно которой вооруженное нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех. Однако именно поэтому открытое военное вторжение считается менее вероятным вариантом.
От кибератаки до "людей без опознавательных знаков"
По данным WSJ, американская разведка рассматривает несколько вариантов возможной российской операции.
Это может быть крупная кибератака против страны НАТО, диверсия или другая гибридная операция. Еще один сценарий - появление вооруженных групп без опознавательных знаков с попыткой занять небольшой участок территории. Наиболее опасным вариантом считается ограниченное наземное вторжение на восточном фланге НАТО.
Последний сценарий разведка США пока считает маловероятным, однако, согласно опубликованным данным, вероятность такого развития событий со временем увеличивается.
Гибридные операции вызывают отдельное беспокойство именно из-за их неопределенности. В случае очевидного вооруженного вторжения вопрос о применении статьи 5 стоял бы гораздо острее. Реакция альянса на кибератаку, диверсию или действия вооруженных людей, формально не связанных с российской армией, может оказаться менее однозначной.
Подобную тактику Россия уже использовала в 2014 году в Крыму, где перед аннексией появились вооруженные люди без знаков различия, получившие название "зеленые человечки".
Разведка называет период с осени 2026 года до 2029 года
По данным источников WSJ, потенциальные действия России против страны НАТО могут произойти в период от осени 2026 года до 2029 года. Это не прогноз конкретного нападения и не информация о принятом Кремлем решении, а временной диапазон, в котором американская разведка считает подобную эскалацию возможной.
В НАТО уже видят попытки проверить границы дозволенного
Американские и европейские чиновники обращают внимание на уже произошедшие инциденты, которые могут рассматриваться как проверка реакции НАТО.
Среди них называются проникновения российских беспилотников в воздушное пространство Румынии и случаи падения российских ракет на территории Польши.
В последние месяцы европейские страны также все чаще предупреждают о российских диверсиях и других гибридных операциях. На этой неделе министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Кремлю может понадобиться новая эскалация и "какая-то новая победа", а наиболее близкими потенциальными целями назвал Балтийский регион и Польшу. При этом еще в конце июня глава польской Службы внешней разведки Павел Шота предупреждал о возможности использования Россией так называемых "зеленых человечков" в странах Балтии.
В НАТО заявляют, что готовы к различным сценариям
Представители Пентагона и Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отказались комментировать засекреченные разведывательные данные.
Представитель НАТО полковник Мартин О'Доннелл, однако, заявил, что альянс постоянно рассматривает различные сценарии развития ситуации.
"НАТО наблюдает за ситуацией, и мы готовы сдерживать и защищаться по мере необходимости", - заявил он.
Дополнительным фактором риска американские чиновники называют состояние запасов вооружений США. После масштабных поставок Украине и американского конфликта с Ираном запасы некоторых видов критически важных боеприпасов сократились. WSJ упоминает, в частности, дальнобойные Precision Strike Missile и ATACMS, а также переносные зенитные комплексы Stinger.
Другие источники издания говорят также о дефиците некоторых средств противовоздушной и противоракетной обороны, включая перехватчики Patriot, SM-3 и THAAD. Пентагон, в свою очередь, публично отрицает утверждения о том, что американские вооруженные силы испытывают критическую нехватку боеприпасов. Белый дом также заявляет, что США располагают достаточными запасами для выполнения поставленных перед вооруженными силами задач.