Разведка США изменила оценку угрозы со стороны России - Путин может решиться проверить НАТО на прочность

В последние месяцы европейские страны также все чаще предупреждают о российских диверсиях и других гибридных операциях. На этой неделе министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Кремлю может понадобиться новая эскалация и "какая-то новая победа", а наиболее близкими потенциальными целями назвал Балтийский регион и Польшу. При этом еще в конце июня глава польской Службы внешней разведки Павел Шота предупреждал о возможности использования Россией так называемых "зеленых человечков" в странах Балтии.