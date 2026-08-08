В Латвии запущена бесплатная программа долгосрочной поддержки молодых мам

Как отметила президент Латвийской ассоциации акушерок Линда Вейдемане, ранняя поддержка - одна из самых ценных инвестиций в будущее ребенка. "Регулярные встречи с доверенным специалистом помогут будущей маме принимать осознанные решения, укрепят ее уверенность и позволят научиться своевременно замечать потребности малыша, прежде чем они перерастут в серьезные проблемы. В выигрыше будут и ребенок, и мама, и общество", - сказала она.