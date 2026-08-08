В Латвии запущена бесплатная программа долгосрочной поддержки молодых мам
В Латвии запущена программа домашних визитов "Партнерство акушерок и семей", призванная обеспечить практическую раннюю и долгосрочную поддержку молодым женщинам, ожидающим первого ребенка и сталкивающимся с социальными, эмоциональными, медицинскими или экономическими трудностями.
В рамках программы обученные акушерки будут регулярно посещать семьи во всех регионах Латвии, оказывая индивидуальную поддержку со второго триместра беременности до достижения ребенком двухлетнего возраста, пояснила представитель Государственной канцелярии Санда Риекста. В основе программы лежит доказательный подход, согласно которому безопасное начало жизни ребенка начинается с поддержки матери.
Ожидается, что участие в программе поможет будущим мамам укрепить уверенность в своих силах и создать для ребенка безопасную и благоприятную среду с первых дней жизни. Каждую участницу будет посещать специально обученная акушерка, что позволит выстроить долгосрочные отношения, основанные на доверии, уважении и конфиденциальности.
Поддержка будет оказываться по месту жительства женщины, чтобы помощь была максимально доступной в привычной для семьи среде.
Как отметила президент Латвийской ассоциации акушерок Линда Вейдемане, ранняя поддержка - одна из самых ценных инвестиций в будущее ребенка. "Регулярные встречи с доверенным специалистом помогут будущей маме принимать осознанные решения, укрепят ее уверенность и позволят научиться своевременно замечать потребности малыша, прежде чем они перерастут в серьезные проблемы. В выигрыше будут и ребенок, и мама, и общество", - сказала она.
Для каждой участницы предусмотрено до 60 домашних визитов продолжительностью около часа. Во время визитов акушерки будут обсуждать беременность, подготовку к родам, физическое и эмоциональное здоровье матери, уход за ребенком и его развитие, родительские навыки, вопросы безопасности, образования, трудоустройства и повседневного благополучия семьи. Акушерка поможет ставить достижимые цели, находить необходимые ресурсы и укреплять способность женщины самостоятельно принимать осознанные решения. Программа дополняет стандартное медицинское сопровождение беременности.
Ключевую роль в привлечении участниц сыграют гинекологи, семейные врачи, акушерки и другие специалисты первичного звена здравоохранения. Они будут информировать женщин о программе, предоставлять информационные материалы и предлагать подать заявку. С согласия женщины специалист сможет передать ее контактные данные команде программы или помочь оформить заявку самостоятельно.
Программа предназначена для женщин в возрасте до 24 лет, ожидающих первого ребенка и вступающих в нее до 28-й недели беременности. Участие является добровольным и бесплатным. Соответствие критериям будет оценивать команда программы с учетом социальных, эмоциональных, медицинских и экономических обстоятельств.
Модель программы была разработана в США более 40 лет назад и впоследствии адаптирована для систем здравоохранения ряда стран, включая Канаду, Болгарию, Северную Ирландию и Норвегию. Долгосрочные исследования подтвердили ее положительное влияние на здоровье матери и ребенка, развитие детей и стабильность семьи.
Программу координирует Государственная канцелярия при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства благосостояния в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией акушерок. Планируется, что ее участницами станут около 200 женщин.
Внедрение программы также поддерживают Латвийская ассоциация семейных врачей, Латвийская ассоциация сельских семейных врачей, Латвийская ассоциация гинекологов, Детская клиническая университетская больница и Латвийский союз самоуправлений.
В 2028 году результаты программы планируется проанализировать, чтобы принять решение о ее дальнейшем расширении и внедрении в Латвии.