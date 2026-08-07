Лето продолжается, но с грозами: чего ждать от погоды в субботу

Днем погода станет более неустойчивой. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах ожидаются грозовые ливни. При этом солнце будет периодически появляться из-за облаков, благодаря чему воздух прогреется до +18...+23 градусов. Ветер останется слабым или умеренным западного направления. Во время порывов его скорость местами может достигать 12-15 метров в секунду.