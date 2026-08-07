Лето продолжается, но с грозами: чего ждать от погоды в субботу
Суббота в Латвии пройдет под знаком переменчивой погоды. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы и температуру воздуха до +23 градусов.
В ночь на субботу осадки возможны лишь местами в Курземе и Видземе. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер. Температура воздуха понизится до +10...+15 градусов, а на отдельных участках побережья сохранится на уровне около +17 градусов.
Днем погода станет более неустойчивой. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах ожидаются грозовые ливни. При этом солнце будет периодически появляться из-за облаков, благодаря чему воздух прогреется до +18...+23 градусов. Ветер останется слабым или умеренным западного направления. Во время порывов его скорость местами может достигать 12-15 метров в секунду.
В Риге предстоящая ночь пройдет без осадков. Температура воздуха составит около +15 градусов. Днем в столице временами ожидается дождь, не исключена гроза. Максимальная температура воздуха достигнет +22 градусов. Слабый юго-западный ветер во второй половине дня сменится западным и северо-западным.