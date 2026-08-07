Изменения планируется ввести до 30 августа.
В Латвии
Вчера 21:26
На одной из важнейших магистралей Риги автоводителей заставят потесниться в пользу общественного транспорта
Как сообщает Рижское самоуправление, для улучшения движения общественного транспорта с улицы Карля Улманя в направлении улицы Лиелирбес на перекрестке планируется оборудовать полосу для общественного транспорта.
Такое решение позволит общественному транспорту объезжать возможные пробки на Карля Улманя гатве перед поворотом на улицу Лиелирбес, тем самым повысив регулярность движения. Изменения в организации дорожного движения вводятся по инициативе Rīgas satiksme.
Изменения планируется ввести до 30 августа. Чтобы свести к минимуму влияние работ на транспортный поток, их предполагается проводить преимущественно в ночное время. График работ может корректироваться в зависимости от погодных условий и других обстоятельств, связанных с их проведением.