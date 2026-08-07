Вдова Навального позвала россиян идти на выборы - за кого она предлагает голосовать

Вы задаете много вопросов про выборы в Госдуму, и я совершенно не хочу интересничать и тянуть интригу. Я знаю, что вы ждете от меня четкой и определенной позиции.



У меня и моей команды ФБК она есть.



Очень часто выборы были тем моментом, когда у нас получалось создать для… pic.twitter.com/D265Grv43a