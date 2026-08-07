Вдова Навального позвала россиян идти на выборы - за кого она предлагает голосовать
Вдова Алексея Навального Юлия Навальная призвала россиян поддержать партию "Яблоко" на сентябрьских выборах в Госдуму. Однако сама партия заявила, что такая поддержка со стороны оппозиции в эмиграции может привести к ее снятию с выборов.
Юлия Навальная опубликовала видеообращение, в котором призвала россиян поддержать партию "Яблоко" на предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу России. По словам Навальной, "Яблоко" остается единственной зарегистрированной политической партией, открыто выступающей против войны.
"Я считаю, что морально и политически правильно поддержать партию "Яблоко". Это тот момент, когда действительно стоит отбросить прежние разногласия и помочь. Попробуем разрушить планы Кремля", - заявила она.
Вы задаете много вопросов про выборы в Госдуму, и я совершенно не хочу интересничать и тянуть интригу. Я знаю, что вы ждете от меня четкой и определенной позиции.— Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) August 6, 2026
У меня и моей команды ФБК она есть.
Очень часто выборы были тем моментом, когда у нас получалось создать для… pic.twitter.com/D265Grv43a
Навальная также подчеркнула, что чем меньше голосов получит партия власти, тем сложнее, по ее мнению, Кремлю будет продолжать войну, проводить новые мобилизации и реализовывать свою политику. Она сообщила, что вместе со своей командой готовит рекомендации в рамках проекта "Умное голосование" о том, как голосовать в одномандатных округах.
"Яблоко" дистанцировалось от поддержки
Руководство партии поспешило заявить, что не имеет никакого отношения к оппозиционным политикам, находящимся за пределами России. Председатель партии Николай Рыбаков отметил, что поддержка со стороны известных критиков Кремля, живущих в эмиграции, при нынешних условиях может стать поводом для снятия "Яблока" с выборов.
По его словам, партия не получает иностранного финансирования, не сотрудничает с организациями, признанными в России нежелательными, и не считает заявления или акции, проводимые за рубежом, частью своей избирательной кампании.
В "Яблоке" подчеркнули, что продолжают вести предвыборную кампанию в России под лозунгом "За мир и свободу!", выступая за прекращение огня, развитие дипломатии, защиту прав человека и жизнь без страха.
Другие оппозиционеры также поддержали партию
Ранее с аналогичными призывами выступили и другие представители российской оппозиции, находящиеся за пределами страны, в том числе бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, политик Илья Яшин, журналист и блогер Майкл Наки, а также политик Любовь Соболь.
При этом часть кандидатов "Яблока", включая самого Рыбакова, не сможет участвовать в выборах. В отношении ряда представителей партии были составлены административные протоколы по статьям, связанным с "экстремизмом".