Вдова Навального позвала россиян идти на выборы - за кого она предлагает голосовать
Фото: Alamy/Vida Press
Юлия Навальная выступила с обращением к россиянам.
В мире

Вдова Навального позвала россиян идти на выборы - за кого она предлагает голосовать

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Вдова Алексея Навального Юлия Навальная призвала россиян поддержать партию "Яблоко" на сентябрьских выборах в Госдуму. Однако сама партия заявила, что такая поддержка со стороны оппозиции в эмиграции может привести к ее снятию с выборов.

Юлия Навальная опубликовала видеообращение, в котором призвала россиян поддержать партию "Яблоко" на предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу России. По словам Навальной, "Яблоко" остается единственной зарегистрированной политической партией, открыто выступающей против войны.

"Я считаю, что морально и политически правильно поддержать партию "Яблоко". Это тот момент, когда действительно стоит отбросить прежние разногласия и помочь. Попробуем разрушить планы Кремля", - заявила она.

Навальная также подчеркнула, что чем меньше голосов получит партия власти, тем сложнее, по ее мнению, Кремлю будет продолжать войну, проводить новые мобилизации и реализовывать свою политику. Она сообщила, что вместе со своей командой готовит рекомендации в рамках проекта "Умное голосование" о том, как голосовать в одномандатных округах.

"Яблоко" дистанцировалось от поддержки

Руководство партии поспешило заявить, что не имеет никакого отношения к оппозиционным политикам, находящимся за пределами России. Председатель партии Николай Рыбаков отметил, что поддержка со стороны известных критиков Кремля, живущих в эмиграции, при нынешних условиях может стать поводом для снятия "Яблока" с выборов.

По его словам, партия не получает иностранного финансирования, не сотрудничает с организациями, признанными в России нежелательными, и не считает заявления или акции, проводимые за рубежом, частью своей избирательной кампании.

В "Яблоке" подчеркнули, что продолжают вести предвыборную кампанию в России под лозунгом "За мир и свободу!", выступая за прекращение огня, развитие дипломатии, защиту прав человека и жизнь без страха.

Другие оппозиционеры также поддержали партию

Ранее с аналогичными призывами выступили и другие представители российской оппозиции, находящиеся за пределами страны, в том числе бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, политик Илья Яшин, журналист и блогер Майкл Наки, а также политик Любовь Соболь.

При этом часть кандидатов "Яблока", включая самого Рыбакова, не сможет участвовать в выборах. В отношении ряда представителей партии были составлены административные протоколы по статьям, связанным с "экстремизмом".

Темы

ФБКЮлия НавальнаяИлья ЯшинЛюбовь СобольМайкл НакиАлексей НавальныйРоссия

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