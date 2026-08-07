Все мероприятия в Риге теперь в одном месте - запущено специальное приложение к 825-летию столицы
В этом году Рига широко отмечает свое 825-летие, и всех желающих приглашают посетить разнообразные праздничные мероприятия. Чтобы жителям было проще и быстрее находить события, которые проходят в столице в августе, Рижское самоуправление подготовило мобильное приложение Rīgas vasara.
В приложении собрана информация обо всех мероприятиях Rīgas vasara - праздниках в рижских микрорайонах, событиях в честь дня рождения Риги, программах Музыкальных парков и других мероприятиях.
События можно фильтровать по времени проведения, месту и типу. В приложение также встроены интерактивная карта и геолокация, благодаря которым пользователи могут в реальном времени находить мероприятия поблизости и выбирать их по категориям.
Кроме того, можно создать персональный календарь Mana vasara. Для этого понравившиеся мероприятия необходимо добавить в избранное, сформировав таким образом собственный маршрут по праздничным событиям Риги.
Приложение позволяет получить доступ к сохраненным мероприятиям и основной информации о них даже при отсутствии интернет-соединения - предусмотрен офлайн-режим.
Мобильное приложение Rīgas vasara доступно пользователям Android и iOS.