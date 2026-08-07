"Воняет, повсюду туалетная бумага" - что происходит в парке Сканстес в Риге
В парке Сканстес возле улицы Весетас в Риге местный житель заметил скопление грязной воды, неприятный запах и использованную туалетную бумагу. Увиденное вызвало подозрения, что на территории парка может происходить утечка канализации или сточных вод. В ситуации разбиралась программа "Bez Tabu".
В редакцию обратился рижанин Алдис, который рассказал, что в одной из низин парка периодически скапливается большое количество воды с различным мусором.
"В парке Сканстес возле улицы Весетас вытекла канализация, и совсем не по мелочи", - сообщил мужчина.
По его словам, он обращался в Rīgas ūdens и Rīgas meži, однако получил ответы, что эта территория не находится в их ведении. От городских департаментов на тот момент ответа еще не было.
"Запах грязной воды и использованная туалетная бумага на дорожках сами по себе не исчезнут", - отметил Алдис.
Журналисты "Bez Tabu" отправились на место и обнаружили указанную жителем низину. В ней действительно находились остатки грязи и различного мусора, а в окрестностях ощущался сильный неприятный запах.
На момент съемок низина постепенно высыхала, что могло дополнительно усиливать запах. При этом журналисты заметили выходящую в нее трубу. Неподалеку находится еще одна похожая низина, в которой также видна труба. Увиденное вызвало вопрос, не сбрасывает ли кто-либо в районе Сканстес канализационные или другие сточные воды незаконно.
После сюжета территорию обследовали представители Рижского самоуправления. Выяснилось, что обнаруженные трубы действительно существуют, однако, по информации муниципалитета, с канализацией они не связаны.
Обе трубы являются частью мелиорационной дренажной системы, построенной для осушения территории парка. Поэтому оснований говорить о незаконном сбросе канализации власти не обнаружили.
"Таким образом, никаких нарушений там нет", - заявили в Рижском самоуправлении.
При этом вопрос уборки территории остался. Как пояснили в муниципалитете, земельный участок передан в аренду компании Merks. Договор предусматривает, что компания должна содержать как сам участок, так и прилегающую территорию, а также обслуживать общедоступный парк.
После обращения муниципалитет решил направить Merks письмо с требованием привести территорию в порядок и в дальнейшем обеспечивать ее содержание в соответствии с договором и нормативными требованиями.