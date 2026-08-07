Латвийский город сделал важный шаг в развитии своего жилого фонда

Это один из крупнейших проектов развития жилья на основе ГЧП в стране, который Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) будет реализовывать совместно с самоуправлениями и частным сектором. На первом этапе в шести самоуправлениях планируется построить в общей сложности 1290 доступных арендных квартир, в том числе 48 - в Гулбене. Первые современные, энергоэффективные и доступные квартиры должны быть сданы в эксплуатацию в 2030 году.