Латвийский город сделал важный шаг в развитии своего жилого фонда
В рамках программы государственно-частного партнерства (ГЧП) «Арендное жилье для специалистов Латвии» к 2030 году на улице Малиенас, 2, в Гулбене планируется построить новое энергоэффективное здание с 48 доступными по цене арендными квартирами.
Это один из крупнейших проектов развития жилья на основе ГЧП в стране, который Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) будет реализовывать совместно с самоуправлениями и частным сектором. На первом этапе в шести самоуправлениях планируется построить в общей сложности 1290 доступных арендных квартир, в том числе 48 - в Гулбене. Первые современные, энергоэффективные и доступные квартиры должны быть сданы в эксплуатацию в 2030 году.
Сейчас в Гулбене проживают 6722 человека. Как признает председатель Гулбенской краевой думы Нормунд Мазурс, нынешняя ситуация оставляет желать лучшего, поскольку городу практически нечего предложить молодым специалистам в качестве нормального современного жилья.
Реализация разработанной Министерством финансов программы «Арендное жилье для специалистов Латвии» поручена VNĪ. Согласно заключенным соглашениям, самоуправления уполномочивают VNĪ в качестве публичного партнера начать и провести закупочную процедуру для привлечения частного партнера.
В общей сложности заключенные соглашения предусматривают строительство в рамках первого лота программы 1290 квартир: в Тукумсе - 150 квартир на улице Смилшу, в Екабпилсе - 140 квартир на улице Целтниеку, в Цесисе - 100 квартир на улице Фестивала, в Гулбене - 48 квартир на улице Малиенас, в Даугавпилсе - 120 квартир на улице Нометню, 103, а в Риге - 732 квартиры на улицах Тинужу, Межрозишу и Озолциема.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жильцам многоквартирных домов в Латвии предстоит заплатить за важную процедуру.