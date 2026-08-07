Жителей Гаркалне предупреждают о беспилотниках и звуках стрельбы - два дня будут идти военные учения
С 8 по 9 августа в окрестностях Гаркалне Ропажского края пройдут учения военнослужащих 13-го пехотного батальона 1-й Рижской бригады Земессардзе. Их цель - совершенствование боевых возможностей и тактических навыков земессаргов.
Во время учений участники будут выполнять различные задачи по тактическому маневрированию, а также отрабатывать индивидуальные и коллективные навыки, необходимые для выполнения боевых задач.
Тренировки будут проходить как в светлое, так и в темное время суток, причем не только на открытой местности, но и в городской среде. Земессарги отработают несколько тактических сценариев, совершенствуя способность эффективно действовать в различных условиях.
В ходе учений особое внимание уделят взаимодействию между подразделениями, координации их действий и повышению готовности к выполнению задач государственной обороны.
Жителей предупреждают о беспилотниках и звуках учебной стрельбы
Во время учений в окрестностях Гаркалне земессарги будут использовать беспилотные летательные аппараты и учебные боеприпасы. Последние создают характерный шум, однако, как подчеркивают в Земессардзе, не представляют угрозы жизни и здоровью людей.
Кроме того, на дорогах Ропажского края возможно кратковременное передвижение военной техники. Местных жителей просят учитывать это при планировании поездок.
Военная подготовка в Земессардзе проводится в течение всего года - различные тактические задачи отрабатываются как летом, так и зимой. В 1-й Рижской бригаде во время регулярных плановых тренировок земессарги совершенствуют навыки и укрепляют готовность к защите территорий, находящихся в зоне ответственности подразделений.