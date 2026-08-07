Жителей Гаркалне предупреждают о беспилотниках и звуках стрельбы - два дня будут идти военные учения
Фото: LETA
Земессарги будут тренироваться днем и ночью - жителей Гаркалне предупредили о беспилотниках и стрельбе.
В Латвии

Жителей Гаркалне предупреждают о беспилотниках и звуках стрельбы - два дня будут идти военные учения

Отдел новостей

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С 8 по 9 августа в окрестностях Гаркалне Ропажского края пройдут учения военнослужащих 13-го пехотного батальона 1-й Рижской бригады Земессардзе. Их цель - совершенствование боевых возможностей и тактических навыков земессаргов.

Во время учений участники будут выполнять различные задачи по тактическому маневрированию, а также отрабатывать индивидуальные и коллективные навыки, необходимые для выполнения боевых задач.

Тренировки будут проходить как в светлое, так и в темное время суток, причем не только на открытой местности, но и в городской среде. Земессарги отработают несколько тактических сценариев, совершенствуя способность эффективно действовать в различных условиях.

В ходе учений особое внимание уделят взаимодействию между подразделениями, координации их действий и повышению готовности к выполнению задач государственной обороны.

Жителей предупреждают о беспилотниках и звуках учебной стрельбы

Во время учений в окрестностях Гаркалне земессарги будут использовать беспилотные летательные аппараты и учебные боеприпасы. Последние создают характерный шум, однако, как подчеркивают в Земессардзе, не представляют угрозы жизни и здоровью людей.

Кроме того, на дорогах Ропажского края возможно кратковременное передвижение военной техники. Местных жителей просят учитывать это при планировании поездок.

Военная подготовка в Земессардзе проводится в течение всего года - различные тактические задачи отрабатываются как летом, так и зимой. В 1-й Рижской бригаде во время регулярных плановых тренировок земессарги совершенствуют навыки и укрепляют готовность к защите территорий, находящихся в зоне ответственности подразделений.

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Ропажский крайНовости регионовГаркалнеЗемессардзе

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