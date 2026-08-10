«Lidl» снижает регулярные цены на мясные изделия
Розничная компания «Lidl» продолжает снижать регулярные цены на различные категории продуктов. С этой недели более низкие цены введены на обширный ассортимент мясных изделий, при этом отдельные товары стали дешевле вплоть до 25%. Очередное снижение цен является частью долгосрочной инициативы, которую «Lidl» реализует уже с конца прошлого года, постепенно снижая повседневные цены на все более широкий ассортимент продуктов.
полюбившиеся покупателям мясные изделия брендов «Pikok» и «Dulano», включая бекон холодного и горячего копчения, свиные колбаски, вареные колбасы, сервелат, сосиски из мяса индейки «Pirates», нарезку салями и шварцвальдскую ветчину, а также другие продукты.
Бекон, ветчина, колбасы и другие мясные изделия – одна из наиболее востребованных категорий продуктов для повседневного питания, поскольку их удобно использовать как для приготовления бутербродов и закусок, так и различных горячих блюд. Поэтому снижение регулярных цен позволит покупателям совершать повседневные покупки еще выгоднее.
«Lidl» в долгосрочной перспективе целенаправленно работает над тем, чтобы ежедневно предлагать покупателям качественные товары по доступным ценам. Снижение регулярных цен в различных категориях товаров дополняет политику компании по обеспечению низких цен на постоянной основе и позволяет покупателям экономить не только во время акций, но и при повседневных покупках. Это подтверждают и новейшие данные компании по исследованию рынка «SeeNext». Проведенное в июле сравнение цен показало, что корзина из 28 повседневных продуктов дешевле всего стоила именно в магазинах «Lidl».
Как сообщалось, «Lidl» существенно снизил цены на различные категории продуктов, в том числе замороженную продукцию, молочные продукты, хлеб, фрукты, овощи и мороженое, а также продукты длительного хранения и хозяйственные товары. Снижение цен является частью стратегии компании, направленной на то, чтобы в долгосрочной перспективе предлагать покупателям высокое качество по максимально низким ценам.