«Lidl» снижает регулярные цены на мясные изделия

«Lidl» в долгосрочной перспективе целенаправленно работает над тем, чтобы ежедневно предлагать покупателям качественные товары по доступным ценам. Снижение регулярных цен в различных категориях товаров дополняет политику компании по обеспечению низких цен на постоянной основе и позволяет покупателям экономить не только во время акций, но и при повседневных покупках. Это подтверждают и новейшие данные компании по исследованию рынка «SeeNext». Проведенное в июле сравнение цен показало, что корзина из 28 повседневных продуктов дешевле всего стоила именно в магазинах «Lidl».