Родители погибшего ребенка дождались: Латвия выдала Великобритании подозреваемого в смертельном наезде
Латвия экстрадировала в Великобританию своего гражданина, которого обвиняют в смертельном наезде на 12-летнего школьника. После двух лет международного розыска мужчина предстал перед британским судом и останется под стражей.
Латвия экстрадировала в Великобританию своего гражданина Доларса Александерса, которого британские власти обвиняют в смертельном наезде на 12-летнего мальчика в городе Ковентри. После передачи британской стороне мужчина впервые предстал перед судом.
Трагедия произошла 14 июня 2024 года. Двенадцатилетний Кевин Слейтер возвращался домой после школы, когда его сбил черный автомобиль BMW. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался от полученных травм на месте происшествия. Водитель после ДТП скрылся.
Гибель школьника вызвала широкий общественный резонанс в Великобритании. На церемонию прощания с мальчиком пришли сотни людей, а в последний путь его проводили в конном экипаже.
Следствие практически сразу назвало главным подозреваемым 23-летнего Доларса Александерса. После аварии он исчез, и британская полиция объявила его в международный розыск, полагая, что мужчина мог скрыться в Латвии. Семья погибшего мальчика неоднократно обращалась к подозреваемому с призывом добровольно предстать перед судом. "Правосудие всегда тебя найдет. Ты можешь бежать, можешь скрываться, но тебя все равно найдут", - заявил брат Кевина, Джош Слейтер.
В июле Александерс был задержан в Латвии. 5 августа его экстрадировали в Великобританию, где он предстал перед магистратским судом Бирмингема. Во время короткого судебного заседания обвиняемый лишь подтвердил свою личность. Суд постановил оставить его под стражей до дальнейшего разбирательства.
Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти в результате опасного вождения. Следующее заседание состоится 3 сентября в Королевском суде. На слушании присутствовали родители погибшего мальчика.
Представитель британской прокуратуры Бен Семплс отметил, что возвращение обвиняемого стало возможным благодаря тесному сотрудничеству правоохранительных органов Великобритании и Латвии, а также международных организаций. По его словам, совместная работа позволила добиться того, чтобы подозреваемый был доставлен в Соединенное Королевство и смог предстать перед британским правосудием.