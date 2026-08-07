Родители погибшего ребенка дождались: Латвия выдала Великобритании подозреваемого в смертельном наезде

Следствие практически сразу назвало главным подозреваемым 23-летнего Доларса Александерса. После аварии он исчез, и британская полиция объявила его в международный розыск, полагая, что мужчина мог скрыться в Латвии. Семья погибшего мальчика неоднократно обращалась к подозреваемому с призывом добровольно предстать перед судом. "Правосудие всегда тебя найдет. Ты можешь бежать, можешь скрываться, но тебя все равно найдут", - заявил брат Кевина, Джош Слейтер.