В Риге испытали систему инженерных заграждений (2026)
7 августа на улице Ояра Вациетиса в Риге прошли практические учения, во время которых представители Рижской думы, Земессардзе и других ...
ФОТО: противотанковые "ежи" и тяжелая техника появились в Риге - город проверил готовность к угрозе
В пятницу, 7 августа, на улице Ояра Вациетиса в Риге прошли практические учения, во время которых представители Рижской думы, Земессардзе и других служб отрабатывали строительство противомобильных инженерных сооружений. На участке появились бетонные блоки, массивные металлические "ежи", бревна и другие препятствия, предназначенные для замедления продвижения сил противника в городской среде.
Учения проходили на участке улицы Ояра Вациетиса от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупите. Основная практическая часть была сосредоточена в дневные часы, когда специалисты при помощи тяжелой техники устанавливали и перемещали элементы заграждений, а представители служб наблюдали за организацией работ и взаимодействием участников.
Одна из главных задач учений заключалась в том, чтобы проверить, насколько слаженно разные структуры смогут действовать в случае реальной угрозы государству. Отрабатывались не только сами инженерные работы, но и организация территории, разделение ее на функциональные зоны, обеспечение безопасности и координация между самоуправлением, военными и другими задействованными службами.
На месте можно было увидеть, как тяжелая техника перевозила и устанавливала массивные металлические конструкции. Отдельно были подготовлены бревна и бетонные блоки, которые также могут использоваться для создания препятствий. Часть территории огородили, а доступ к отдельным участкам ограничили.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс подчеркнул, что подобные учения позволяют заранее проверить механизмы взаимодействия в максимально приближенных к реальности условиях.
"Безопасность Риги и готовность к любому сценарию угрозы - наш абсолютный приоритет. Возводя противомобильные инженерные сооружения и работая плечом к плечу со службами, мы в нынешних геополитических условиях не только укрепляем военную и инженерную устойчивость города, но и создаем эффективный механизм оперативного и скоординированного взаимодействия. Нам важно уже сегодня проверить все механизмы в реальных условиях, чтобы Рига была готова быстро и эффективно реагировать на любые угрозы", - заявил Ратниекс.
Командир 1-й Рижской бригады Земессардзе подполковник Эрик Кейстерс отметил, что инженерные заграждения могут играть важную роль в обороне города, поскольку затрудняют передвижение противника и дают защитникам дополнительное время.
По его словам, строительство таких препятствий в городской среде невозможно силами одной организации и требует четкого взаимодействия муниципальных служб, Земессардзе и других партнеров. Именно поэтому подобные практические занятия нужны для проверки процедур еще до возникновения реального кризиса.
Во время учений на улице Ояра Вациетиса действовали временные ограничения движения транспорта и пешеходов. Территорию разделили на учебную, охранную и зоны ограниченного доступа. Жителей заранее предупредили, что происходящее является запланированным мероприятием и не связано с какой-либо реальной угрозой.
В практических работах приняли участие около 15 человек. За их действиями наблюдали примерно 50 приглашенных представителей государственных и муниципальных учреждений.
Учения организовало и координировало Управление гражданской защиты Рижской думы совместно с инженерной ротой 1-й Рижской бригады Земессардзе. Главным результатом стала возможность на практике проверить, насколько быстро городские и военные структуры способны совместно развернуть систему инженерных заграждений и организовать работу в условиях потенциальной угрозы.