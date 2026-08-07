ФОТО: противотанковые "ежи" и тяжелая техника появились в Риге - город проверил готовность к угрозе

"Безопасность Риги и готовность к любому сценарию угрозы - наш абсолютный приоритет. Возводя противомобильные инженерные сооружения и работая плечом к плечу со службами, мы в нынешних геополитических условиях не только укрепляем военную и инженерную устойчивость города, но и создаем эффективный механизм оперативного и скоординированного взаимодействия. Нам важно уже сегодня проверить все механизмы в реальных условиях, чтобы Рига была готова быстро и эффективно реагировать на любые угрозы", - заявил Ратниекс.