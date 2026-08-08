Детская больница в Риге наконец представит результаты многомиллионного проекта по модернизации
В Детской клинической университетской больнице 19 августа состоится открытие нового Центра нейропсихического развития, симуляционного учебного класса и отремонтированного операционного блока, сообщила специалист по коммуникации больницы Илзе Олштейна.
В операционном блоке модернизированы шесть операционных, а Центр нейропсихического развития открыт в отремонтированном историческом здании больницы. В новом симуляционном учебном классе в дальнейшем будет проходить повышение квалификации медицинского персонала.
На мероприятии по случаю открытия новых помещений представители Детской больницы также ознакомят с новыми информационными технологиями и медицинским оборудованием, приобретенным на средства из Фонда восстановления Европейского союза.
Также будут открыты новые навигационные указатели и новый участок дороги, который обеспечивает выезд с территории больницы на улицу Индрикя и въезд на территорию с этой улицы. Оба объекта улучшат передвижение пациентов, посетителей и сотрудников по территории.
Основные объекты инфраструктуры отремонтированы в рамках проекта "Развитие интегрированной системы здравоохранения "Детская клиническая университетская больница". Проект был реализован с 22 ноября 2022 года по 30 июня этого года, а его общий бюджет составляет 40,96 млн евро, в том числе финансирование Фонда восстановления - 33,86 млн евро.
В свою очередь, симуляционный учебный класс отремонтирован и оборудован в рамках проекта "Симуляционные технологии для развития навыков человеческих ресурсов Детской клинической университетской больницы", который был реализован с 10 апреля прошлого года по 30 июня этого года. Его общий бюджет составляет 550 444 евро, в том числе 452 321 евро - финансирование из Фонда восстановления.
В начале этого года была завершена реновация двух отделений Большого корпуса больницы и ремонт дымоходов, а весной открыта отремонтированная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены помещения в коридорах диагностического корпуса и модернизировано несколько кабинетов.
В больнице также были установлены новые лифты, в подвале построена зона раздевалок для сотрудников, созданы уличные игровые площадки "Бабочка" и "Котенок", отремонтировано здание, в котором работает служба охраны. Также была улучшена инфраструктура инженерных сетей больницы, модернизирована инфраструктура информационных технологий, обновлено и дополнено медицинское оборудование.