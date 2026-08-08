Детская больница в Риге наконец представит результаты многомиллионного проекта по модернизации

В свою очередь, симуляционный учебный класс отремонтирован и оборудован в рамках проекта "Симуляционные технологии для развития навыков человеческих ресурсов Детской клинической университетской больницы", который был реализован с 10 апреля прошлого года по 30 июня этого года. Его общий бюджет составляет 550 444 евро, в том числе 452 321 евро - финансирование из Фонда восстановления.