Опыт Украины применят в Латвии - энергетики будут учиться работать в условиях военной угрозы
В четверг, 13 августа, в киногородке Cinevilla пройдут ежегодные профессиональные учения Sadales tīkls, во время которых специалисты энергетической отрасли из стран Балтии и Украины будут отрабатывать восстановление электроснабжения в условиях возможной военной угрозы.
Цель учений - повысить готовность специалистов к ситуациям, когда необходимо одновременно устранять повреждения электросетей и обеспечивать работу критической инфраструктуры в условиях военной угрозы.
Во время практической части бригадам предстоит убирать упавшие на линии электропередачи деревья, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и работать в условиях повышенной опасности. Участникам также придется оперативно принимать решения при возникновении нестандартных ситуаций.
Кроме того, специалисты будут оказывать первую помощь, учиться распознавать потенциально опасные предметы и обеспечивать резервное электроснабжение при помощи передвижных дизельных генераторов. Предусмотрены и другие задания, с которыми сотрудники критической инфраструктуры могут столкнуться во время реального кризиса.
Параллельно с практическими учениями пройдет образовательный семинар для экспертов энергетической отрасли. Его участники смогут получить практические знания, необходимые для обеспечения непрерывной работы объектов критической инфраструктуры. Представитель украинской делегации поделится опытом работы энергетиков, полученным в условиях войны.
Впервые в учениях Sadales tīkls примет участие бригада электромонтеров украинского оператора распределительной системы. Еще одним новым участником станет женская команда эстонского оператора электросетей Elektrilevi.
Sadales tīkls регулярно проводит практические учения для своих сотрудников и совместно с Земессардзе совершенствует навыки действий в условиях повышенной угрозы.
В этом году в учениях примут участие несколько сотен специалистов и экспертов из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Молдовы и Ирландии.