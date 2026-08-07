Опыт Украины применят в Латвии - энергетики будут учиться работать в условиях военной угрозы

Кроме того, специалисты будут оказывать первую помощь, учиться распознавать потенциально опасные предметы и обеспечивать резервное электроснабжение при помощи передвижных дизельных генераторов. Предусмотрены и другие задания, с которыми сотрудники критической инфраструктуры могут столкнуться во время реального кризиса.