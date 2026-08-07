За месяц в Латвии собрано более 5 млн евро "налога на Temu", но почти весь забрала Европа

"Китайская платформа зарегистрирована в одном из 27 государств ЕС в особом режиме IOSS. В момент продажи платформа идентифицирует покупателя (из какого он государства), взимает соответствующую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) и импортную пошлину. Напрямую Латвии китайская платформа ничего не платит. Так, в Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию раз в месяц нам перечисляют этот НДС, а импортную пошлину китайская платформа платит в той стране, где товар предъявляется таможне, например, в Бельгии. Из-за этого складывается странная ситуация - мы получаем значительно больше импортных пошлин, чем этих товаров было куплено в самой Латвии", - пояснил представитель таможенного управления Эдгар Мазулс.