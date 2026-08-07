За месяц в Латвии собрано более 5 млн евро "налога на Temu", но почти весь забрала Европа
Спустя месяц после введения нового таможенного сбора Евросоюз уже фиксирует первые результаты. Жители Латвии стали значительно реже заказывать товары на китайских интернет-площадках, а объем посылок сократился на десятки процентов.
Уже более месяца в Европейском союзе (ЕС) действует таможенный налог в размере 3 евро при онлайн-покупках низкой стоимости из третьих стран. Цель этого нововведения - обеспечить более равную конкуренцию. Такой порядок действует в ЕС с июля и распространяется на все посылки стоимостью до 150 евро, заказанные из стран за его пределами, сообщает Lsm.lv.
В июле за счет нового налога было собрано более 5 млн евро, но из них в госбюджет Латвии поступило около 1 млн евро, а остальная сумма пошла в бюджет ЕС, сообщили Латвийскому радио в Службе государственных доходов (СГД).
"Китайская платформа зарегистрирована в одном из 27 государств ЕС в особом режиме IOSS. В момент продажи платформа идентифицирует покупателя (из какого он государства), взимает соответствующую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) и импортную пошлину. Напрямую Латвии китайская платформа ничего не платит. Так, в Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию раз в месяц нам перечисляют этот НДС, а импортную пошлину китайская платформа платит в той стране, где товар предъявляется таможне, например, в Бельгии. Из-за этого складывается странная ситуация - мы получаем значительно больше импортных пошлин, чем этих товаров было куплено в самой Латвии", - пояснил представитель таможенного управления Эдгар Мазулс.
IOSS означает упрощенный режим уплаты НДС. Его используют крупные китайские платформы электронной коммерции, которыми пользуются практически все жители Латвии. По наблюдениям СГД, объем заказов после изменений сократился на четверть. В Latvijas Pasts отмечают, что в июле по сравнению с июнем падение составило от 30% до 60%. После введения нового налога снижение объемов заказов из Китая более чем на 50% зафиксировала и эстонская компания Omniva - количество заказов сократилось в среднем на 10 000 в день.
"В целом это помогает экспорту внутри ЕС, поскольку посылки непосредственно в рамках ЕС не стали дороже, в то время как из третьих стран они подорожали, что помогает местным торговцам развивать бизнес", - отметила руководитель департамента международных услуг Omniva Latvija Александра Борцова.