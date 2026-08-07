В коалиции возможен конфликт из-за продажи ВНЖ: Нацобъединение хочет одного, премьер - противоположного

Кроме того, Ринкевич предложил рассмотреть возможность установить отдельный порядок для граждан стран НАТО, Европейской экономической зоны, государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также других дружественных Латвии стран. По его мнению, для таких иностранцев можно было бы предусмотреть возможность получения ВНЖ при покупке недвижимости в Латвии с четко определенными законом ограничениями по стоимости объектов и территориям, где допускаются подобные сделки.