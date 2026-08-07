В коалиции возможен конфликт из-за продажи ВНЖ: Нацобъединение хочет одного, премьер - противоположного
Национальное объединение предлагает полностью отказаться от выдачи видов на жительство за инвестиции, тогда как в правительстве продолжаются дискуссии о возможных способах привлечения иностранного капитала.
Национальное объединение (NA) внесло в Сейм поправки к Закону об иммиграции, предусматривающие полный отказ от возможности получения временного вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в государственные альтернативные инвестиционные фонды. Автором законопроекта стал депутат Сейма Эдвин Шноре. По мнению партии, Латвия должна окончательно отказаться от так называемой программы "золотых виз", поставив на первое место вопросы национальной безопасности и защиты государственных интересов.
Что предлагают изменить
Сейчас законодательство предусматривает возможность получения временного вида на жительство сроком до пяти лет, если иностранный гражданин инвестирует не менее 150 000 евро в созданный государством альтернативный инвестиционный фонд сроком минимум на пять лет, а также перечислит 10 000 евро в государственный бюджет.
Национальное объединение предлагает полностью исключить эту норму из закона. В партии подчеркивают, что последовательно выступают против любых схем предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции и считают необходимым проводить более жесткую иммиграционную политику.
Возможные разногласия внутри коалиции
Инициатива NA появилась на фоне продолжающейся дискуссии о будущем инвестиционных программ и может стать предметом обсуждений внутри правящей коалиции. В последние месяцы представители правительства неоднократно заявляли о необходимости искать новые механизмы привлечения инвестиций в экономику Латвии.
Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс предлагает сохранить возможность получения ВНЖ за инвестиции, однако сделать программу значительно дороже. По его расчетам, обновленная схема способна принести Латвии до 500 миллионов евро за пять лет.
На этом фоне предложение Национального объединения фактически исключить один из существующих инструментов может привести к очередным разногласиям между сторонниками более жесткой иммиграционной политики и теми, кто считает важным сохранить привлекательность страны для иностранных инвесторов.
Закон уже вызвал вопросы у президента
Напомним, что 11 июня Сейм принял новый Закон об иммиграции, а спустя неделю депутаты внесли в него поправки, запретив гражданам России и Беларуси получать временный вид на жительство через инвестиции в альтернативные инвестиционные фонды.
Глава государства отметил, что при подготовке документа ко второму чтению было внесено 158 предложений, часть которых фактически сформировала новое правовое регулирование.
По мнению президента, парламенту следует еще раз оценить, насколько действующие нормы отвечают интересам безопасности страны. В частности, необходимо убедиться, что механизм проверки происхождения инвестиционных средств является достаточным и не требует дополнительного регулирования со стороны Кабинета министров.
Кроме того, Ринкевич предложил рассмотреть возможность установить отдельный порядок для граждан стран НАТО, Европейской экономической зоны, государств Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также других дружественных Латвии стран. По его мнению, для таких иностранцев можно было бы предусмотреть возможность получения ВНЖ при покупке недвижимости в Латвии с четко определенными законом ограничениями по стоимости объектов и территориям, где допускаются подобные сделки.
Президент также сообщил, что аналогичные предложения поступили от представителей рынка недвижимости, которые считают, что подобный механизм мог бы способствовать привлечению инвестиций при сохранении необходимого уровня государственного контроля.