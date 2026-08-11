В конце лета Даугавпилс станет столицей вкусов Латгалии - в Центральном парке пройдет фестиваль "Оттенки вкуса"

Фестиваль ежегодно собирает тысячи посетителей из Даугавпилса и других городов Латвии и Литвы, становясь одним из самых ярких событий конца лета в регионе. Он дает возможность не только попробовать разнообразные блюда и насладиться культурной программой, но и познакомиться с Даугавпилсом как с гостеприимным, динамичным и современным туристическим направлением.