В конце лета Даугавпилс станет столицей вкусов Латгалии - в Центральном парке пройдет фестиваль "Оттенки вкуса"
29 августа с 15.00 до 3.00 в Центральном парке Даугавпилса пройдет фестиваль уличной еды "Оттенки вкуса". Одно из крупнейших гастрономических мероприятий конца лета в Латгалии объединит в одном месте разнообразное предложение уличной еды, продукцию местных пивоваров, концерты, танцы, конкурсы, аттракционы и развлечения для всей семьи.
С 15.00 до 2.00 в Центральном парке представители общепита из разных уголков Латвии предложат бургеры, блюда на гриле, угощения, вдохновленные кухнями разных стран мира, сладости, прохладительные напитки и другие гастрономические сюрпризы.
Официальное открытие фестиваля состоится в 15.00 и будет дополнено танцевальными выступлениями. В 16.00 посетители смогут принять участие в конкурсах для гурманов, а в 17.00 на сцене выступит группа Laika Upe. В 19.30 концерт даст группа The Kruasans вместе с певицей Дианой Пашко. С 21.00 до 3.00 праздничная атмосфера продолжится на ночной дискотеке с DJ EdgarStorm.
Неотъемлемой частью фестиваля станет также "Пивной сад", который с 15.00 до 2.00 позволит познакомиться с продукцией местных пивоваров. Посетители смогут попробовать различные сорта пива, узнать больше о традициях пивоварения и открыть для себя новые предложения местных производителей.
Программа на сцене "Пивного сада" начнется в 15.30 с выступления ансамбля ударных инструментов Ekho. С 20.00 до 2.00 за музыкальную атмосферу будет отвечать DJ Gatis.
Интересная и насыщенная программа подготовлена и для семей с детьми. С 15.00 в Центральном парке будут работать игровая зона и ярмарка товаров местных производителей, будут доступны карусели и зона виртуальной реальности.
Программа фестиваля создана таким образом, чтобы занятие по душе могли найти посетители разных возрастов - наслаждаться едой и напитками, участвовать в конкурсах, слушать концерты и танцевать до самой ночи. Программа еще будет дополнена, поэтому организаторы приглашают следить за актуальной информацией в официальных каналах коммуникации Даугавпилса.
Фестиваль ежегодно собирает тысячи посетителей из Даугавпилса и других городов Латвии и Литвы, становясь одним из самых ярких событий конца лета в регионе. Он дает возможность не только попробовать разнообразные блюда и насладиться культурной программой, но и познакомиться с Даугавпилсом как с гостеприимным, динамичным и современным туристическим направлением.
Мероприятие организуется в рамках проекта Европейского союза с софинансированием "Развитие кулинарного туризма на основе современной интерпретации вкусов традиционной литовской и латышской кухни".