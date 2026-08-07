Население Латвии оказалось на грани шока от цен на электричество. Спасение пришло неожиданно
В Европе из-за жары и засухи цены на электроэнергию в июле оказались такими же высокими, как зимой. Однако, благодаря выработке солнечных и ветровых электростанций странам Балтии удалось избежать ценового шока. Об этом говорится в подготовленном Augstsprieguma tīkls (AST) обзоре рынка электроэнергии.
В июле объем произведенной в странах Балтии электроэнергии достиг 83% от потребления, причем 73% всей выработанной электроэнергии обеспечили солнечные и ветровые электростанции,
Сильная жара в Европе увеличила спрос на электроэнергию из-за активного использования кондиционеров и одновременно привела к сокращению производства электроэнергии на гидроэлектростанциях и атомных электростанциях. Газовые электростанции также становятся менее эффективными в жаркую погоду. В скандинавских странах из-за засухи запасы воды в водохранилищах ГЭС существенно опустились ниже многолетнего среднего уровня.
Поскольку война с Ираном повлияла на поставки природного газа с Ближнего Востока, в июле газ в Европе стоил в два раза дороже, чем зимой этого года, что привело к росту затрат на производство электроэнергии.
По сравнению с предыдущим месяцем цена электроэнергии в Латвии снизилась на 19% - до 74,95 евро за мегаватт-час (евро/МВт·ч), в Литве также на 19% - до 75,86 евро/МВт·ч, а в Эстонии на 32% - до 43,93 евро/МВт·ч.
Благодаря высокой доле электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, страны Балтии в светлое время суток периодически становились экспортерами электроэнергии, поставляя ее в Скандинавию и Польшу. В остальное время электроэнергия, наоборот, импортировалась из этих регионов.
В Латвии и Литве средние цены на электроэнергию приблизились к уровню цен в южной части Швеции. В Эстонии стоимость электроэнергии в основном определялась ситуацией в Финляндии, где цены были еще ниже, а широкие возможности импорта позволяли в полной мере воспользоваться более дешевой электроэнергией.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в латвийской энергетике происходит нечто очень необычное. Что теперь будет с ценами на электричество?