Население Латвии оказалось на грани шока от цен на электричество. Спасение пришло неожиданно

В Латвии и Литве средние цены на электроэнергию приблизились к уровню цен в южной части Швеции. В Эстонии стоимость электроэнергии в основном определялась ситуацией в Финляндии, где цены были еще ниже, а широкие возможности импорта позволяли в полной мере воспользоваться более дешевой электроэнергией.