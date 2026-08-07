Centrālā laboratorija заплатила 6,36 млн евро налогов и объяснила, почему 2025 год завершился с убытками

В частности, к выполненным компанией лабораторным исследованиям, оплачиваемым государством, применяется коэффициент 0,9. Это означает, что лаборатория получает 90% установленного государством тарифа, который, по утверждению компании, не всегда покрывает фактическую стоимость оказания услуги. "Нашим приоритетом и в дальнейшем останутся инвестиции в развитие диагностики и обеспечение доступности качественных современных исследований для пациентов по всей Латвии. Однако модель финансирования лабораторных услуг также должна развиваться в соответствии с реальными затратами и растущей потребностью в различных видах анализов. По мере старения общества и увеличения распространенности хронических заболеваний точная и своевременная диагностика приобретает все большее значение. Частный сектор уже доказал, что способен быть эффективным, качественным и надежным партнером государства, обеспечивая непрерывность и развитие медицинских услуг даже в меняющихся условиях", - отмечает Зане Кактиня.