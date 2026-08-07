Centrālā laboratorija заплатила 6,36 млн евро налогов и объяснила, почему 2025 год завершился с убытками
2025 год стал одним из самых значимых в истории развития SIA Centrālā laboratorija. В полном объеме начала работу самая современная лаборатория в Балтии, компания расширила региональную доступность своих услуг и внедрила новые диагностические технологии. В 2025 году Centrālā laboratorija перечислила в государственный бюджет 6,36 млн евро налогов.
В 2025 году компания инвестировала 1,76 млн евро в качество услуг, технологии и цифровизацию. В Риге в полном объеме начала работу самая современная лаборатория в странах Балтии, в создание которой Centrālā laboratorija вложила 4,2 млн евро. Это одни из крупнейших инвестиций частного сектора в здравоохранение Латвии за последние годы. Значимость проекта для отрасли также была отмечена Латвийским обществом врачей, которое присудило новой лаборатории награду "Событие года в медицине 2025".
Инвестиции в технологии и процессы позволили расширить перечень услуг Centrālā laboratorija более чем до 1000 видов анализов. В том числе в Латвии были внедрены инновационные генетические тесты для диагностики диабета и ожирения, а также новые методы экспресс-диагностики инфекций.
Одновременно компания продолжила сотрудничество с высшими учебными заведениями, предоставив возможности для обучения и практики более чем 700 будущим медицинским специалистам. Кроме того, были реализованы инициативы в сфере общественного здоровья, включая кампании бесплатного тестирования на гепатит C и программу поддержки молодых учителей естественных наук Starp mums ir ķīmija!.
В 2025 году оборот Centrālā laboratorija составил 48,07 млн евро, а сумма уплаченных в государственный бюджет налогов достигла 6,36 млн евро.
Несмотря на стабильный рост компании и расширение доступности услуг, 2025 год Centrālā laboratorija завершила с убытками. Основными причинами стали внутренняя реорганизация и связанные с ней разовые резервы, рост расходов, а также действующая модель оплаты анализов за счет государства.
В частности, к выполненным компанией лабораторным исследованиям, оплачиваемым государством, применяется коэффициент 0,9. Это означает, что лаборатория получает 90% установленного государством тарифа, который, по утверждению компании, не всегда покрывает фактическую стоимость оказания услуги. "Нашим приоритетом и в дальнейшем останутся инвестиции в развитие диагностики и обеспечение доступности качественных современных исследований для пациентов по всей Латвии. Однако модель финансирования лабораторных услуг также должна развиваться в соответствии с реальными затратами и растущей потребностью в различных видах анализов. По мере старения общества и увеличения распространенности хронических заболеваний точная и своевременная диагностика приобретает все большее значение. Частный сектор уже доказал, что способен быть эффективным, качественным и надежным партнером государства, обеспечивая непрерывность и развитие медицинских услуг даже в меняющихся условиях", - отмечает Зане Кактиня.
В этом году компания продолжает расширять доступность своих услуг в регионах. Centrālā laboratorija также инвестирует во внедрение новых тестов и расширение спектра профилактических анализов, чтобы обеспечить жителям Латвии современную и доступную медицинскую диагностику.