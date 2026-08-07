Трагедия в Таиланде: подросток убил родственников, а потом устроил бойню в школе
Фото: AFP/Scanpix
Жена (в центре) учителя, погибшего во время стрельбы в школе, направляется в машину скорой помощи.
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Трагедия в Таиланде: подросток убил родственников, а потом устроил бойню в школе

Отдел новостей

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Таиланд потрясла одна из самых страшных школьных трагедий последних лет. Подросток сначала застрелил своих бабушку и дедушку, а затем пришел в школу и открыл огонь по учителям и ученикам, после чего покончил с собой.

В Таиланде произошла трагедия, которая потрясла всю страну. Утром в пятницу ученик девятого класса открыл стрельбу в школе в провинции Нонтхабури, расположенной к северу от Бангкока. До нападения подросток убил своих бабушку и дедушку, после чего отправился в учебное заведение с оружием, сообщает BBC.

По данным полиции, в результате нападения погибли девять человек, включая самого стрелка. Среди жертв - бабушка и дедушка подростка, трое учителей и трое учеников школы. После атаки школьник, предположительно, покончил с собой. Следствие установило, что подросток использовал 9-миллиметровый пистолет, принадлежавший его дедушке. 

В то же время некоторые официальные лица приводят другие данные. Министр здравоохранения Таиланда заявил, что в школе погибли пять учителей, а не трое учителей и трое учеников. Таким образом, по этой версии число погибших составляет восемь человек. Власти продолжают уточнять информацию о жертвах.

По последним данным, ранения получили не менее 15 человек. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла около 10 часов утра по местному времени в филиале престижной школы Тхепсирин. После первых выстрелов в школе началась паника, учеников и сотрудников срочно эвакуировали.

Очевидцы рассказали, что сначала многие приняли громкие хлопки за петарды или строительный шум. Лишь спустя несколько секунд стало понятно, что в здании стреляют.

Одна из учениц рассказала журналистам, что видела, как вооруженный подросток переходил из класса в класс. По ее словам, он выстрелил в учительницу, стоявшую у входа в кабинет, после чего девочке удалось выбежать из школы.

Другой школьник вспоминает, что сначала не поверил, что слышит настоящие выстрелы. "Сначала я подумал, что это петарды. Потом раздалось еще несколько выстрелов подряд, стало тихо, а затем стрельба возобновилась", - рассказал он.

Сейчас следователи выясняют, как школьник получил доступ к оружию и что стало мотивом нападения. Несмотря на жесткие законы, Таиланд остается одной из стран Юго-Восточной Азии с одним из самых высоких уровней владения оружием среди гражданского населения. 

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