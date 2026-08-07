Трагедия в Таиланде: подросток убил родственников, а потом устроил бойню в школе

В то же время некоторые официальные лица приводят другие данные. Министр здравоохранения Таиланда заявил, что в школе погибли пять учителей, а не трое учителей и трое учеников. Таким образом, по этой версии число погибших составляет восемь человек. Власти продолжают уточнять информацию о жертвах.