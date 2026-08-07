Трагедия в Таиланде: подросток убил родственников, а потом устроил бойню в школе
Таиланд потрясла одна из самых страшных школьных трагедий последних лет. Подросток сначала застрелил своих бабушку и дедушку, а затем пришел в школу и открыл огонь по учителям и ученикам, после чего покончил с собой.
В Таиланде произошла трагедия, которая потрясла всю страну. Утром в пятницу ученик девятого класса открыл стрельбу в школе в провинции Нонтхабури, расположенной к северу от Бангкока. До нападения подросток убил своих бабушку и дедушку, после чего отправился в учебное заведение с оружием, сообщает BBC.
По данным полиции, в результате нападения погибли девять человек, включая самого стрелка. Среди жертв - бабушка и дедушка подростка, трое учителей и трое учеников школы. После атаки школьник, предположительно, покончил с собой. Следствие установило, что подросток использовал 9-миллиметровый пистолет, принадлежавший его дедушке.
В то же время некоторые официальные лица приводят другие данные. Министр здравоохранения Таиланда заявил, что в школе погибли пять учителей, а не трое учителей и трое учеников. Таким образом, по этой версии число погибших составляет восемь человек. Власти продолжают уточнять информацию о жертвах.
По последним данным, ранения получили не менее 15 человек. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Стрельба произошла около 10 часов утра по местному времени в филиале престижной школы Тхепсирин. После первых выстрелов в школе началась паника, учеников и сотрудников срочно эвакуировали.
Очевидцы рассказали, что сначала многие приняли громкие хлопки за петарды или строительный шум. Лишь спустя несколько секунд стало понятно, что в здании стреляют.
Student shooter dies by suicide after Nonthaburi school attack; 2 dead, up to 20 injured— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2026
A student believed to be the shooter in the attack at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district died by suicide after opening fire inside the school on Friday, according to officials… pic.twitter.com/ji5sky38tN
Одна из учениц рассказала журналистам, что видела, как вооруженный подросток переходил из класса в класс. По ее словам, он выстрелил в учительницу, стоявшую у входа в кабинет, после чего девочке удалось выбежать из школы.
Другой школьник вспоминает, что сначала не поверил, что слышит настоящие выстрелы. "Сначала я подумал, что это петарды. Потом раздалось еще несколько выстрелов подряд, стало тихо, а затем стрельба возобновилась", - рассказал он.
Сейчас следователи выясняют, как школьник получил доступ к оружию и что стало мотивом нападения. Несмотря на жесткие законы, Таиланд остается одной из стран Юго-Восточной Азии с одним из самых высоких уровней владения оружием среди гражданского населения.