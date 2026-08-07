"Просто порадовать себя" обходится дорого - сколько латвийцы тратят на импульсивные покупки
Каждый четвертый житель Латвии тратит на импульсивные покупки более 50 евро в месяц, а в целом каждый третий признает, что расходует больше денег, когда устал, испытывает стресс или находится в плохом настроении. Об этом свидетельствуют данные опроса SEB banka. Не случайно покупки, сделанные в таком состоянии, часто называют эмоциональными.
Импульсивные покупки нередко превращаются в своеобразную дыру в бюджете, созданную эмоциями: каждый отдельный расход кажется небольшим, но к концу месяца сумма становится заметной. Чаще всего, чтобы поднять себе настроение, люди покупают то, что кажется мелочью, - еду, сладости, кофе, одежду, выбирают развлечения, доставку еды или косметические товары.
Каждый четвертый житель Латвии тратит таким образом более 50 евро в месяц, а 26% опрошенных вообще не знают или никогда не подсчитывали, сколько денег уходит на подобные покупки.
Женщины значительно чаще признают, что стресс, плохое настроение или усталость заставляют их тратить больше, чем было запланировано. Об этом сообщили 45% опрошенных женщин и только 29% мужчин. Однако это не означает, что эмоции не влияют на мужчин. Разница может быть связана как с видами совершаемых покупок, так и с готовностью признать подобную привычку.
Особенно заметна эта тенденция среди молодых людей в возрасте 18-29 лет и жителей в возрасте 30-39 лет. В обеих возрастных группах импульсивные покупки совершают более половины опрошенных.
Это неудивительно, поскольку цифровая среда, которой особенно активно пользуются молодые люди, позволяет приобрести практически что угодно за несколько секунд - именно в тот момент, когда человек устал, переживает или просто хочет себя порадовать.
"Финансово здоровый бюджет не означает, что в нем нет места для удовольствий. Напротив, если человек сознательно предусматривает определенную сумму на небольшие спонтанные расходы, вероятность того, что такие покупки выйдут из-под контроля, становится меньше. Важно не ругать себя за каждую купленную чашку кофе или сладость, а видеть общую картину - насколько часто такие покупки "случаются" и в какую сумму они складываются за месяц", - подчеркивает эксперт по финансовой грамотности SEB banka Линда Шаблинска.
Импульсивные покупки часто становятся способом быстро улучшить самочувствие после напряженного дня. Поначалу отдельная трата может казаться незначительной, однако если такие покупки повторяются регулярно, к концу месяца набегает уже ощутимая сумма.
Поэтому главное - не запрещать себе все подряд, а научиться замечать моменты, когда решение потратить деньги продиктовано эмоциями, а не реальной необходимостью.
"Один из самых простых способов сократить импульсивные расходы - сделать небольшую паузу между желанием что-то купить и самой покупкой. Если вещь не нужна срочно, стоит отложить решение хотя бы на 24 часа. Нередко уже на следующий день становится понятно, действительно ли эта покупка необходима или это была лишь минутная попытка улучшить себе настроение", - советует Линда Шаблинска.
Как сократить импульсивные покупки
Эксперт SEB banka рекомендует придерживаться нескольких простых правил:
- ввести правило 24 часов для крупных незапланированных покупок;
- установить месячный лимит на спонтанные расходы - например, на кофе, доставку еды, одежду или развлечения;
- регулярно проверять выписку по счету и подсчитывать, во сколько подобные покупки обошлись за месяц;
- не отправляться за покупками в состоянии усталости или тревоги, особенно после напряженного рабочего дня;
- удалить сохраненные данные банковской карты из приложений, в которых чаще всего совершаются импульсивные покупки. Необходимость каждый раз заново вводить данные даст несколько дополнительных секунд на размышление;
- научиться отличать "я хочу это сейчас" от "мне это действительно нужно";
- предусмотреть небольшой "бюджет на радости", чтобы контроль расходов не превращался в постоянные запреты и ограничения.
Опрос был проведен исследовательской компанией Norstat в июне 2026 года. В нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.