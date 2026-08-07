"Просто порадовать себя" обходится дорого - сколько латвийцы тратят на импульсивные покупки

"Финансово здоровый бюджет не означает, что в нем нет места для удовольствий. Напротив, если человек сознательно предусматривает определенную сумму на небольшие спонтанные расходы, вероятность того, что такие покупки выйдут из-под контроля, становится меньше. Важно не ругать себя за каждую купленную чашку кофе или сладость, а видеть общую картину - насколько часто такие покупки "случаются" и в какую сумму они складываются за месяц", - подчеркивает эксперт по финансовой грамотности SEB banka Линда Шаблинска.