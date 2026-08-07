Пенсионера будут судить за организацию доступа к запрещенным российским телеканалам
В Латвии завершено расследование в отношении пенсионера, который несколько лет продавал модифицированные ТВ-приставки с доступом к запрещенным телеканалам.
По данным следствия, уголовный процесс был начат 16 октября 2025 года по подозрению в осуществлении предпринимательской деятельности, в отношении которой законом установлен специальный запрет. Во время расследования полицейские установили, что на протяжении нескольких лет мужчина закупал ТВ-приставки на популярных китайских интернет-площадках AliExpress, Banggood и Geekbuying, после чего самостоятельно перепрограммировал устройства и продавал их покупателям.
Благодаря модификации приставки позволяли подключаться к различным онлайн-сервисам для просмотра телевизионных каналов, в том числе тех, которые не входят в официальный список разрешенных к ретрансляции в Латвии. Речь идет и о телеканалах, исключенных из перечня Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) за распространение материалов, которые, по оценке регулятора, угрожают национальной безопасности страны.
Следствие установило, что в среднем мужчина продавал около десяти таких устройств в месяц.
16 февраля этого года сотрудники полиции задержали подозреваемого и провели обыск по месту его жительства. В ходе следственных действий были изъяты 13 модифицированных ТВ-приставок, а также наличные денежные средства в размере 2755 евро.
В июне Рижский городской суд удовлетворил ходатайство полиции о наложении ареста на имущество. В результате денежные средства были официально арестованы в рамках уголовного процесса. В Государственной полиции подчеркивают, что незаконное распространение телевизионного контента наносит ущерб не только правообладателям и легальным поставщикам услуг, но и обществу в целом.
Правоохранители также обращают внимание, что в нынешней геополитической ситуации защита информационного пространства имеет особое значение. По их словам, использование нелегальных сервисов не только способствует распространению запрещенного контента, но и может создавать дополнительные риски для пользователей. В частности, подобные ресурсы нередко обрабатывают персональные данные без согласия владельцев и могут использоваться мошенниками для различных схем обмана.