Пенсионера будут судить за организацию доступа к запрещенным российским телеканалам

По данным следствия, уголовный процесс был начат 16 октября 2025 года по подозрению в осуществлении предпринимательской деятельности, в отношении которой законом установлен специальный запрет. Во время расследования полицейские установили, что на протяжении нескольких лет мужчина закупал ТВ-приставки на популярных китайских интернет-площадках AliExpress, Banggood и Geekbuying, после чего самостоятельно перепрограммировал устройства и продавал их покупателям.