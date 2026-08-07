Поклонники Calvin Harris идут на концерт в Межапарк (2026)
6 августа на Большой эстраде Межапарка выступил диджей и автор песен Calvin Harris. Его концерт привлек большое внимание любителей музыки.
ФОТО: танцевальный вечер в Межапарке - тысячи зрителей пришли на единственный в Балтии концерт Calvin Harris
Вечером 6 августа Межапарк выглядел совсем иначе, чем в обычный будний день. Уже задолго до начала выступления по его аллеям в сторону Большой эстрады непрерывно шли люди - компаниями, парами, с велосипедами и напитками в руках.
И повод для такого оживления был весомый. В Риге прошел единственный этим летом концерт Calvin Harris в странах Балтии. Организаторы открыли вход на территорию уже в 17:00, а основная программа была заявлена на вечер. Перед британской звездой электронной музыки публику разогревали американский хаус-диджей MK и эстонский музыкант Syn Cole.
Чем ближе становилось время главного выступления, тем плотнее становился поток зрителей. На подходах к эстраде смешались, кажется, все поколения тех, кто хотя бы раз за последние лет 15 включал радио или танцевальный плейлист.
Calvin Harris - один из самых успешных электронных музыкантов своего поколения. Его композиции за годы карьеры набрали десятки миллиардов прослушиваний, а Summer, Feel So Close, One Kiss, How Deep Is Your Love и Miracle давно вышли за пределы клубной сцены и превратились в поп-хиты, знакомые практически с первых секунд.
Рижское выступление изначально обещали построить как большое фестивальное шоу - с мощным светом, лазерами, видео и спецэффектами. Именно на такой формат и был рассчитан Межапарк - не камерный концерт, где публика внимательно следит за каждой песней, а несколько часов непрерывной электронной музыки и большой танцпол под открытым небом.
Когда очередь дошла до знакомых мелодий, публика реагировала мгновенно. Разговоры вокруг стихали буквально на первых секундах узнаваемых вступлений, телефоны поднимались над головами, а припевы подхватывали уже тысячи голосов. Здесь практически не было необходимости объяснять, какой трек сейчас звучит - многие песни Harris давно существуют отдельно от имени их автора и воспринимаются как саундтрек целого периода.
@cavaliercharli23 Tomorrowland Experience in Riga @Calvin Harris #calvinharris ♬ original sound - Charli
Особенно хорошо это чувствовалось по зрителям. В толпе были и совсем молодые люди, для которых эти хиты появились еще в детстве, и те, кто помнит начало мировой популярности Harris в конце 2000-х и начале 2010-х. Поэтому вечер получился одновременно современным и немного ностальгическим - одна композиция сменяла другую, а вместе с ними вспоминались летние вечеринки, поездки, клубы и музыка из радиоэфира десяти- и пятнадцатилетней давности.
Для Риги выступление Calvin Harris стало одним из самых заметных музыкальных событий этого лета - хотя бы потому, что второй возможности увидеть его в Литве или Эстонии в 2026 году у поклонников не будет.