ФОТО: танцевальный вечер в Межапарке - тысячи зрителей пришли на единственный в Балтии концерт Calvin Harris

Особенно хорошо это чувствовалось по зрителям. В толпе были и совсем молодые люди, для которых эти хиты появились еще в детстве, и те, кто помнит начало мировой популярности Harris в конце 2000-х и начале 2010-х. Поэтому вечер получился одновременно современным и немного ностальгическим - одна композиция сменяла другую, а вместе с ними вспоминались летние вечеринки, поездки, клубы и музыка из радиоэфира десяти- и пятнадцатилетней давности.