Первые прогнозы: осень и зима в Латвии могут быть теплее обычного
Долгосрочные прогнозы дают первые ориентиры относительно того, какой может быть погода в Латвии в ближайшие месяцы. После августа, который в целом ожидается близким к климатической норме, осень и зима могут оказаться теплее, чем обычно.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды ECMWF, в августе средняя температура воздуха и количество осадков в Латвии в целом должны быть близки к многолетней норме.
Это не означает, что весь месяц пройдет при одинаковой погоде. В течение августа возможны как более прохладные и дождливые периоды, так и теплые дни, однако по итогам месяца существенных отклонений от нормы пока не ожидается.
Иная тенденция просматривается на последующие месяцы. Согласно долгосрочному прогнозу, осенние и зимние месяцы в Латвии могут быть теплее, чем обычно.
При этом наиболее дождливая и ветреная погода ожидается в ноябре и декабре. Именно конец осени и первый месяц зимы могут принести больше периодов с осадками и сильным ветром.
Долгосрочные прогнозы еще будут уточняться по мере приближения осени и зимы, поэтому более точная картина станет понятна позднее.