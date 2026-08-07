Молодежь должна быть готова к службе в армии - министр обороны за изменения в школах

В то же время Мелнис признал, что современная молодежь изменилась, поэтому необходимо искать баланс между высокими требованиями армии и возможностью заинтересовать молодых людей службой. "Важно найти такую модель, которая будет выгодна и системе образования, и Национальным вооруженным силам, и самому молодому человеку, не отпугивая его чрезмерно высокими требованиями к физической подготовке и состоянию здоровья", - подчеркнул министр.