Молодежь должна быть готова к службе в армии - министр обороны за изменения в школах
В Латвии могут пересмотреть подход к физической подготовке школьников. Министр обороны считает, что детей нужно лучше готовить к будущей службе в армии, уделяя больше внимания не только физической форме, но и психологической устойчивости.
В Латвии необходимо пересмотреть систему физической подготовки и развития психологической устойчивости школьников, чтобы молодые люди были лучше готовы к службе в армии. Такое мнение в интервью высказал министр обороны Райвис Мелнис.
По его словам, руководству Национальных вооруженных сил (НВС) следует обсудить этот вопрос с Министерством образования и науки, а также Министерством здравоохранения. Цель таких переговоров - выработать модель, которая позволит уделять больше внимания физическому развитию и психологической подготовке молодежи еще во время учебы в школе.
Министр отметил, что армия заинтересована в том, чтобы новобранцы уже с первого дня службы были способны выполнять поставленные задачи. В идеале военнослужащий должен уметь бегать и переносить тяжелое снаряжение, вес которого может достигать 50 килограммов.
В то же время Мелнис признал, что современная молодежь изменилась, поэтому необходимо искать баланс между высокими требованиями армии и возможностью заинтересовать молодых людей службой. "Важно найти такую модель, которая будет выгодна и системе образования, и Национальным вооруженным силам, и самому молодому человеку, не отпугивая его чрезмерно высокими требованиями к физической подготовке и состоянию здоровья", - подчеркнул министр.
При этом он допустил, что в будущем требования при поступлении на службу могут быть пересмотрены, однако сделать это будет непросто. По словам министра, командиры справедливо ожидают, что солдат должен быть физически готов выполнять боевые задачи уже с первого дня.
Одновременно Мелнис обратил внимание, что далеко не все военные специальности требуют одинаковой физической подготовки. Например, операторам беспилотников или специалистам по киберзащите не обязательно соответствовать тем же нормативам, что и пехотинцам или бойцам подразделений специального назначения.
Комментируя опыт Украины, где в подразделениях логистики и операторов дронов служат даже ранее получившие ранения военнослужащие, министр отметил, что во время войны требования неизбежно меняются. По его словам, в мирное время украинская армия также придерживалась строгих критериев отбора, однако боевые действия заставили по-новому оценить возможности людей и распределение обязанностей.
Министр подчеркнул, что Латвии необходимо внимательно изучать украинский опыт, однако любые изменения должны приниматься только после тщательной оценки и с учетом условий мирного времени. Главной задачей он назвал создание такой системы подготовки школьников, которая позволит будущим призывникам быть лучше готовыми к службе, не снижая при этом интерес молодежи к армии.