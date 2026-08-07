Стало известно, сколько будут платить главному чиновнику Латвии, когда он займет свою должность

Кандидат должен иметь не менее пяти лет опыта работы на руководящей должности с не менее чем 20 подчиненными, полученного в течение последних десяти лет. Также требуется опыт работы в государственных учреждениях или органах самоуправления. Преимуществом станет опыт представления интересов государства или самоуправления в институтах Европейского союза и международных организациях, а также работы с финансовыми и инвестиционными проектами.