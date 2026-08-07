Стало известно, сколько будут платить главному чиновнику Латвии, когда он займет свою должность
В пятницу, 7 августа 2026 года, повторно объявлен открытый конкурс на должность директора Государственной канцелярии Латвии. Кандидаты могут подавать заявки до 19 августа этого года.
Претенденты должны соответствовать установленным законом требованиям, дающим право занимать должность государственного служащего, а также требованиям для получения специального допуска к государственной тайне. Для участия в конкурсе необходимо иметь высшее академическое или профессиональное образование второго уровня, предпочтительно в области права или управления. Желательно наличие степени магистра по соответствующей специальности.
Кандидат должен иметь не менее пяти лет опыта работы на руководящей должности с не менее чем 20 подчиненными, полученного в течение последних десяти лет. Также требуется опыт работы в государственных учреждениях или органах самоуправления. Преимуществом станет опыт представления интересов государства или самоуправления в институтах Европейского союза и международных организациях, а также работы с финансовыми и инвестиционными проектами.
Претенденты должны хорошо знать принципы работы Кабинета министров и процесс принятия решений, вопросы планирования и реализации политики развития государственного управления и человеческих ресурсов, а также принципы государственного управления, включая планирование финансовых средств, административный процесс и организацию основной деятельности учреждения. Требуются также знания в области управления предприятиями публичного сектора.
От кандидатов ожидается понимание процессов формирования и координации государственной политики, реализации проектов, финансируемых из фондов ЕС, а также знание английского языка как минимум на уровне C1. Необходимо продемонстрировать системный подход к решению вопросов, способность воспринимать и анализировать сложную и объемную информацию в различных сферах, отличные навыки стратегического планирования, сотрудничества, коммуникации и проведения презентаций. Кандидаты также должны обладать безупречной репутацией.
Зарплата директора Государственной канцелярии составит 7255 евро в месяц до уплаты налогов. С объявлением о конкурсе можно ознакомиться в официальном издании Latvijas Vēstnesis, на сайте Государственной канцелярии, а также на портале вакансий Государственного агентства занятости.
Отбор претендентов пройдет в три этапа. На первом конкурсная комиссия оценит представленные документы и соответствие кандидатов требованиям к образованию и опыту.
На втором этапе претендентам предстоит объяснить комиссии свою мотивацию, ответить на вопросы и представить свое видение дальнейшего развития государственного управления и кадровой политики в государственном секторе, обозначив основные вызовы и приоритеты.
На третьем этапе будут оцениваться управленческие компетенции кандидатов: стратегическое видение, способность принимать решения и брать на себя ответственность, ориентация на достижение результатов, управление изменениями и руководство командой.
По итогам конкурса кандидат или кандидаты, получившие наивысшую оценку, будут рекомендованы премьер-министру для последующего утверждения Кабинетом министров. Директор Государственной канцелярии назначается на пять лет.
Государственная канцелярия является центром правительства Латвии. Ее задача - обеспечивать работу правительства, проводить анализ данных, оценивать различные сценарии действий, привлекать экспертов из разных областей и предоставлять премьер-министру и правительству основанную на данных и исследованиях информацию. Это должно способствовать принятию более точных и обоснованных решений.
Работой Государственной канцелярии руководит директор, который является государственным служащим высшего ранга.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что названо условие, при котором средняя зарплата в Латвии составит 2308 евро в месяц.