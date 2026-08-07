В 2018 году мир незаметно изменился навсегда, но почти никто этого не заметил: что же произошло?

Сегодня пожилые люди являются самой быстрорастущей возрастной группой на планете. Если в 1974 году они составляли 5,5% населения Земли, то к 2024 году их доля выросла до 10,3%. Это около 800 миллионов человек - больше, чем население всей Латинской Америки и Карибского бассейна.