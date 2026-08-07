В 2018 году мир незаметно изменился навсегда, но почти никто этого не заметил: что же произошло?
Человечество пережило один из самых значимых демографических переломов в своей истории, однако большинство людей этого даже не заметили. В 2018 году впервые за все время существования цивилизации число людей старше 65 лет превысило количество детей младше пяти лет. Этот момент стал символом новой эпохи, в которой население Земли стремительно стареет.
Как отмечает Space Daily, речь идет не о рекомендациях для отдельных стран или семей, а о глобальной тенденции, которая уже меняет устройство современного мира.
Исторический рубеж
По данным ООН, впервые в истории человечества в 2018 году людей в возрасте 65 лет и старше стало больше, чем детей младше пяти лет. Еще несколько десятилетий назад подобное казалось невозможным, поскольку на протяжении всей письменной истории человечества маленьких детей всегда было значительно больше.
Сегодня пожилые люди являются самой быстрорастущей возрастной группой на планете. Если в 1974 году они составляли 5,5% населения Земли, то к 2024 году их доля выросла до 10,3%. Это около 800 миллионов человек - больше, чем население всей Латинской Америки и Карибского бассейна.
Почему мир стареет
Эксперты объясняют происходящее сочетанием двух долгосрочных процессов.
- Во-первых, люди стали жить значительно дольше. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла с 64 лет в 1990 году до 73,3 года в 2024-м.
- Во-вторых, во всем мире снижается рождаемость. Среднее число детей на одну женщину уменьшилось с 3,31 в 1990 году до 2,25 в 2024-м. Для сравнения: в 1960-х годах этот показатель приближался к четырем детям на женщину.
В ООН подчеркивают, что почти во всех странах мира увеличивается доля пожилых людей именно потому, что люди живут дольше, а детей рождается все меньше. При этом скорость старения населения в разных государствах существенно отличается.
Заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа отмечает, что демографическая ситуация меняется быстрее, чем ожидалось. В ряде стран рождаемость уже опустилась ниже прежних прогнозов, а в некоторых регионах мира снижение происходит значительно быстрее расчетов специалистов.
Что будет дальше
По прогнозам ООН, процесс старения населения продолжится. К 2074 году доля людей старше 65 лет может увеличиться почти вдвое и достичь 20,7% населения Земли. Ожидается, что к концу 2070-х годов число людей старше 65 лет достигнет 2,2 миллиарда и превысит количество всех детей младше 18 лет.
В ООН называют этот процесс "в значительной степени необратимым".
Подобные изменения постепенно влияют практически на все сферы жизни - от пенсионной системы и здравоохранения до строительства школ, домов престарелых и организации рынка труда.
Что это означает для экономики
Экономист Торстен Слок из Deutsche Bank считает, что главным вопросом становится способность мировой экономики компенсировать сокращение числа работников за счет роста производительности. Проще говоря, сможет ли экономика работать настолько эффективно, чтобы содержать все большее число пенсионеров при уменьшающемся количестве трудоспособного населения.
Однако единого ответа пока нет. Исследование экономистов Дарона Аджемоглу и Паскуаля Рестрепо не выявило устойчивой отрицательной связи между старением населения и экономическим ростом. Более того, в некоторых случаях наблюдалась даже слабая положительная зависимость. По мнению исследователей, нехватка рабочей силы может ускорять внедрение роботизации, автоматизации и новых технологий, что частично компенсирует демографические изменения.
Пока ученые продолжают спорить о долгосрочных последствиях, одно уже очевидно: человечество вступило в новую демографическую эпоху. Мир, в котором маленьких детей всегда было больше, чем пожилых людей, остался в прошлом. Каким окажется общество будущего - менее богатым или просто устроенным по-другому, покажут лишь следующие десятилетия.