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В Латвии
Сегодня 11:46
Латвийских автоводителей предупредили о крупногабаритной технике на дорогах
Как сообщает компания Latvijas Valsts ceļi, в регионах Латвии продолжается уборка урожая, поэтому водителей призывают учитывать, что на дорогах сейчас много крупногабаритной сельскохозяйственной техники.
За медленно движущимися комбайнами и другими сельскохозяйственными машинами могут образовываться очереди автомобилей. Водителей призывают вести себя ответственно, не совершать опасных маневров и соблюдать безопасную дистанцию.
Одновременно дорожные работы продолжаются на 61 участке государственных автодорог, где необходимо учитывать ограничения движения. Все они опубликованы на карте дорожных работ на сайте Latvijas Valsts ceļi (LVC). Перед поездками в выходные водителям рекомендуется ознакомиться с этой информацией.
Наиболее существенные ограничения движения на главных государственных автодорогах:
- на Даугавпилсском шоссе (A6):
- от Госпори до Ницгале установлены два временных светофора, действуют ограничения скорости 30, 50 и 70 км/ч, расчетное время проезда участка - 40 минут;
- от Калнишки до Любасте действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, расчетное время проезда - 20 минут;
- на Лиепайском шоссе (A9) от Блидене до Братского кладбища в Пурвакрогсе движение регулируется светофорами на двух участках, действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч, местами проезжая часть сужена. Расчетное время проезда - 30 минут;
- на транспортной развязке Даугавпилсской объездной дороги (A14) и на участке A14 до Свенте установлены три временных светофора, действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда составляет около получаса.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что на Видземском шоссе недалеко от Риги проходит интересный дорожный эксперимент.