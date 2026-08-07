Латвийских автоводителей предупредили о крупногабаритной технике на дорогах

Одновременно дорожные работы продолжаются на 61 участке государственных автодорог, где необходимо учитывать ограничения движения. Все они опубликованы на карте дорожных работ на сайте Latvijas Valsts ceļi (LVC). Перед поездками в выходные водителям рекомендуется ознакомиться с этой информацией.