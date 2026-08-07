Телефонные мошенники в Латвии сменили тактику: их звонки стали опаснее

В качестве примера приводится Литва, где операторы связи уже получили право блокировать международные звонки, в которых незаконно используются литовские телефонные номера. Кроме того, они могут блокировать вызовы с номеров, не имеющих права использовать литовскую нумерацию, а также в отдельных случаях ограничивать подозрительные звонки в роуминге.