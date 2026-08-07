Телефонные мошенники в Латвии сменили тактику: их звонки стали опаснее
Количество заблокированных мошеннических звонков в Латвии заметно сократилось, однако специалисты предупреждают: расслабляться нельзя.
Несмотря на снижение числа заблокированных мошеннических звонков, риск для жителей Латвии не уменьшился. Эксперты в области кибербезопасности предупреждают, что преступники быстро адаптируются к новым мерам защиты и постоянно ищут способы обойти существующие ограничения.
По данным телекоммуникационной отрасли, в прошлом году в Латвии было заблокировано более 2,4 миллиона мошеннических звонков. За первые шесть месяцев нынешнего года этот показатель составил свыше 171 тысячи. Однако специалисты подчеркивают, что уменьшение количества заблокированных вызовов вовсе не свидетельствует о снижении активности мошенников.
По словам экспертов, телефонное мошенничество развивается волнами. Как только одна схема перестает приносить результат, злоумышленники практически мгновенно переходят к новой. Если в начале года они активно использовали уязвимости системы переноса мобильных номеров, то в последние месяцы основной угрозой стала подмена телефонных номеров (spoofing).
Во время таких звонков на экране телефона отображается обычный латвийский номер, из-за чего создается впечатление, что звонит сотрудник банка, государственной службы или местной компании. На самом деле вызов может поступать из другой страны, а отображаемый номер является поддельным.
Литва уже использует дополнительные меры защиты
Специалисты считают, что для эффективной борьбы с телефонным мошенничеством необходимы не только современные технические решения, но и изменения в законодательстве.
В качестве примера приводится Литва, где операторы связи уже получили право блокировать международные звонки, в которых незаконно используются литовские телефонные номера. Кроме того, они могут блокировать вызовы с номеров, не имеющих права использовать литовскую нумерацию, а также в отдельных случаях ограничивать подозрительные звонки в роуминге.
Дополнительная защита действует и для SMS-сообщений. Операторы автоматически проверяют ссылки, содержащиеся в сообщениях. Если ссылка вызывает подозрения, пользователь получает предупреждение, а информация передается в Национальный центр кибербезопасности Литвы. Если специалисты признают ссылку опасной, последующие сообщения с ней автоматически блокируются.
Как защититься от мошенников
Эксперты напоминают, что ни один банк, мобильный оператор, Государственная полиция или другое государственное учреждение никогда не попросит по телефону сообщить данные для входа в интернет-банк, реквизиты банковской карты, PIN-коды или коды доступа Smart-ID.
При получении подобных звонков следует немедленно завершить разговор. Также нельзя подтверждать платежи или запросы Smart-ID по указанию неизвестных лиц и устанавливать на телефон или компьютер программы удаленного доступа, такие как AnyDesk или TeamViewer.
Если возникают хотя бы малейшие сомнения в личности собеседника, специалисты советуют прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком, компанией или государственным учреждением по официальным каналам связи. Только такой подход позволяет существенно снизить риск стать жертвой телефонных мошенников.