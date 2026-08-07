В Латвию идет осенняя прохлада - скоро температура ночью может опуститься до +5 градусов

В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит +18...+22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до +5 градусов. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон.