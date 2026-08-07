В Латвию идет осенняя прохлада - скоро температура ночью может опуститься до +5 градусов
В ближайшие дни в Латвии ожидается переменчивая погода - часто будет светить солнце, временами ожидается дождь, а на следующей неделе на короткое время уже можно будет ощутить осеннюю прохладу, прогнозируют синоптики.
В субботу во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами - грозовые ливни. Минимальная температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, на побережье - до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов. В воскресенье осадков не ожидается, ночь будет на 1-3 градуса прохладнее, чем в субботу, а вторая половина дня - теплее.
В понедельник температура воздуха поднимется до +22...+27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет дуть порывистый ветер.
В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит +18...+22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до +5 градусов. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к норме, осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного, а самая дождливая и ветреная погода ожидается в ноябре и декабре.