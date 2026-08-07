Экс-министр сообщения: уход airBaltic станет тяжелым ударом для аэропорта Риги и всей страны

При этом бывший министр считает, что на дальнейшие перспективы серьезно влияет и изменившаяся геополитическая ситуация. "Наша география такова, какова она есть. С точки зрения Западной Европы мы находимся словно на окраине. Нам практически негде брать транзитных пассажиров. Раньше это были Украина, Беларусь и Россия. Сейчас все это закрыто. Финляндия - тоже небольшой рынок, у шведов свои традиции. Поэтому поддерживать наш авиационный хаб становится очень сложно. Если война затянется еще надолго, то особых перспектив здесь нет", - заявил Линкайтс.