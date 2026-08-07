Экс-министр сообщения: уход airBaltic станет тяжелым ударом для аэропорта Риги и всей страны
Если национальная авиакомпания airBaltic значительно сократит деятельность или вовсе уйдет с рынка, Латвию ждут многолетние последствия. Такое мнение в эфире TV24 высказал бывший министр сообщения Талис Линкайтс.
По его словам, на протяжении многих лет аэропорт Риги развивался именно под транзитную модель национального перевозчика. Вся инфраструктура, включая систему обработки багажа, создавалась таким образом, чтобы пассажиры могли максимально быстро пересаживаться с одного рейса на другой. "Именно это мы и продавали", - подчеркнул Линкайтс.
Он отметил, что уже сейчас сокращение масштабов деятельности airBaltic отражается на работе аэропорта. Пассажиропоток перестал соответствовать прежним прогнозам, а темпы роста рижского аэропорта уже уступают показателям соседних стран Балтии. "Если airBaltic уйдет, это будет провал на многие годы", - предупредил бывший министр.
По его мнению, даже если в Ригу продолжат летать крупные международные авиакомпании и лоукостеры, обеспечивая самые востребованные направления, полностью заменить роль национального перевозчика они не смогут.
Линкайтс напомнил и период пандемии, когда остановка полетов airBaltic повлияла не только на пассажирские перевозки. По его словам, общество обычно обращает внимание прежде всего на рейсы и пассажиров, однако не менее важную роль играют грузовые авиаперевозки, в которых национальная авиакомпания занимает значительное место.
При этом бывший министр считает, что на дальнейшие перспективы серьезно влияет и изменившаяся геополитическая ситуация. "Наша география такова, какова она есть. С точки зрения Западной Европы мы находимся словно на окраине. Нам практически негде брать транзитных пассажиров. Раньше это были Украина, Беларусь и Россия. Сейчас все это закрыто. Финляндия - тоже небольшой рынок, у шведов свои традиции. Поэтому поддерживать наш авиационный хаб становится очень сложно. Если война затянется еще надолго, то особых перспектив здесь нет", - заявил Линкайтс.
По его мнению, в сложившейся ситуации стране необходимо адаптироваться к новым реалиям и определить дальнейшую стратегию развития национальной авиакомпании. "Теперь вопрос только в том, что мы можем сделать в этой ситуации. Мы должны приспосабливаться. Либо входить в один из авиационных альянсов, либо оставаться небольшой нишевой авиакомпанией с определенным типом самолетов, которая предлагает конкретный вид услуг", - заключил бывший министр сообщения.