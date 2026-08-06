Браже: Россия поставила под угрозу мировую продовольственную безопасность

Во время визита министр подчеркнула, что агрессия России против Украины имеет последствия далеко за пределами Европы. Как указала Браже, несмотря на высокий урожай в Украине в этом году, Россия блокирует возможности экспорта украинской продукции через Черное море, что особенно сильно влияет на страны Африки и Азии. По ее словам, такие действия наносят удар не только по этим регионам, но и по глобальной системе поставок продовольствия.