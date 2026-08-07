Рижская дума предложила неожиданное место для строительства футбольного стадиона

В федерации также продолжают анализировать различные модели реализации проекта. Среди них - государственно-частное партнерство с привлечением инвесторов. Одним из вариантов остается приобретение и масштабная реконструкция стадиона "Сконто" с использованием уже существующей инфраструктуры. Президент LFF Вадим Ляшенко сообщил, что подготовительные работы по проекту выполнены примерно на 80%. По его словам, проведенные исследования будут полезны независимо от того, где в итоге будет построен национальный стадион. В частности, уже изучены необходимые инвестиции в инженерную инфраструктуру и другие условия реализации проекта.