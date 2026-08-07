Рижская дума предложила неожиданное место для строительства футбольного стадиона
Проект национального футбольного стадиона в Риге может получить совершенно новое развитие. Вместо давно обсуждаемой Луцавсалы власти столицы предлагают рассмотреть совсем другое место.
Строительство национального футбольного стадиона в Риге может быть реализовано не только на Луцавсале, но и в Скансте. Именно этот район Рижская дума предложила Латвийской федерации футбола (LFF) в качестве новой возможной площадки, рассчитывая ускорить реализацию проекта, который обсуждается уже несколько лет.
Соответствующая договоренность была достигнута на встрече председателя Комитета по развитию города Рижской думы Эдгара Бергхолца и руководства LFF. Стороны решили активизировать сотрудничество, чтобы строительство национальной арены наконец началось в ближайшие годы.
По словам Бергхолца, современный национальный стадион необходим как Риге, так и всей Латвии. Он подчеркнул, что город готов оказывать проекту необходимую поддержку, однако затягивать процесс больше нельзя. Территория на Луцавсале зарезервирована под строительство уже два года, но существенного продвижения за это время не произошло.
Именно поэтому муниципалитет предложил изучить альтернативный вариант - Скансте. В Рижской думе считают, что этот район уже становится одним из главных центров спорта, бизнеса и проведения массовых мероприятий, а размещение здесь национального стадиона позволит объединить крупнейшие спортивные объекты в одном месте и обеспечить удобную транспортную доступность как для жителей столицы, так и для гостей города.
При этом Луцавсала не исключается из числа возможных вариантов. После переговоров стороны подтвердили, что она остается одной из рассматриваемых площадок.
В федерации также продолжают анализировать различные модели реализации проекта. Среди них - государственно-частное партнерство с привлечением инвесторов. Одним из вариантов остается приобретение и масштабная реконструкция стадиона "Сконто" с использованием уже существующей инфраструктуры. Президент LFF Вадим Ляшенко сообщил, что подготовительные работы по проекту выполнены примерно на 80%. По его словам, проведенные исследования будут полезны независимо от того, где в итоге будет построен национальный стадион. В частности, уже изучены необходимые инвестиции в инженерную инфраструктуру и другие условия реализации проекта.
Окончательное решение о месте строительства пока не принято. Таким образом, сейчас рассматриваются сразу три основных варианта реализации проекта: строительство нового стадиона на Луцавсале, возведение арены в Скансте или реконструкция стадиона "Сконто". Одним из ключевых критериев выбора станет экономическая эффективность каждого из проектов.