Отопление в Риге может подорожать на 20% - Rīgas siltums готовит новый тариф
AS Rīgas siltums подала в Комиссию по регулированию общественных услуг новый проект тарифа на тепло. С 1 октября 2026 года он может составить 82,90 евро за мегаватт-час без НДС. Однако пока пересматривается только фиксированная часть тарифа, которая составляет около трети общей суммы.
Переменную часть, зависящую от цен на природный газ, щепу и закупаемое тепло, рассчитают ближе к ноябрю. В Rīgas siltums заявили, что постараются не допустить роста тарифа в Риге более чем на 20%, сообщает LSM.lv.
За год природный газ подорожал примерно на 90%, а щепа - примерно на 30%. Сейчас компания уже закупила 73% необходимого на отопительный сезон газа по средней цене 46,34 евро за мегаватт-час.
Поставщики щепы пока не спешат заключать долгосрочные договоры, ожидая дальнейшего повышения цен зимой. При этом около 60% тепла в Риге в отопительный сезон производится с использованием природного газа, поэтому именно его стоимость сильнее всего влияет на конечный тариф.
В Latvenergo прогнозируют, что стоимость произведенного на ТЭЦ тепла в начале отопительного сезона вырастет примерно на 10-11% по сравнению с летним тарифом.
По оценке Rīgas siltums, в большинстве самоуправлений Латвии тарифы на тепло в следующем отопительном сезоне могут увеличиться на 10-20%, а в отдельных местах - еще больше. Число самоуправлений, где тариф превысит 100 евро за мегаватт-час, вероятно, возрастет.