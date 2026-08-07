Отопление в Риге может подорожать на 20% - Rīgas siltums готовит новый тариф

Поставщики щепы пока не спешат заключать долгосрочные договоры, ожидая дальнейшего повышения цен зимой. При этом около 60% тепла в Риге в отопительный сезон производится с использованием природного газа, поэтому именно его стоимость сильнее всего влияет на конечный тариф.