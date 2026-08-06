ВИДЕО: как устроено сердце Rocket Bean - Otkrito.lv побывал на открытии новой ростерии в Риге
Сегодня в Риге состоялось открытие новой ростерии Rocket Bean - крупнейшего проекта компании почти за 20 лет ее существования. Команда Otkrito.lv побывала на мероприятии, увидела, как устроено современное производство кофе и подготовила репортаж с новой площадки.
Ростерия расположена по адресу Бривибас гатве, 201 k-4. Ее открытие стало важным этапом в развитии Rocket Bean, который за два десятилетия прошел путь от небольшого местного предприятия до одного из заметных участников рынка specialty coffee в Балтии.
Новая производственная база позволит компании значительно увеличить объемы обжарки, внедрить современные технологии и точнее контролировать каждый этап производства. Расширение мощностей также открывает дополнительные возможности для укрепления позиций Rocket Bean в Латвии и дальнейшего выхода на зарубежные рынки.
На открытии председатель правления Rocket Bean Вилмарс Вяксе и руководитель бренда Анцис Романовскис рассказали об истории компании, создании новой ростерии и планах на будущее. Отдельное внимание было уделено развитию кофейной культуры в Латвии и перспективам местной индустрии specialty coffee.
После официальной части для гостей провели экскурсию по производству. Участникам показали новое оборудование, рассказали о процессе обжарки кофейных зерен и объяснили, как современные технологии помогают добиваться стабильного вкуса и качества продукции.
Завершилась программа индивидуальными интервью и неформальным общением с представителями компании.
Запуск площадки стал значимым событием не только для самой компании. Проект способствует развитию местного производства, создает новые возможности для экспорта и укрепляет позиции латвийской кофейной индустрии.