ВИДЕО: как устроено сердце Rocket Bean - Otkrito.lv побывал на открытии новой ростерии в Риге
Фото: LETA
Руководитель бренда Rocket Bean Анцис Романовскис принимает участие в открытии новой ростерии на Бривибас гатве.
В Латвии

ВИДЕО: как устроено сердце Rocket Bean - Otkrito.lv побывал на открытии новой ростерии в Риге

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Сегодня в Риге состоялось открытие новой ростерии Rocket Bean - крупнейшего проекта компании почти за 20 лет ее существования. Команда Otkrito.lv побывала на мероприятии, увидела, как устроено современное производство кофе и подготовила репортаж с новой площадки.

Ростерия расположена по адресу Бривибас гатве, 201 k-4. Ее открытие стало важным этапом в развитии Rocket Bean, который за два десятилетия прошел путь от небольшого местного предприятия до одного из заметных участников рынка specialty coffee в Балтии.

Новая производственная база позволит компании значительно увеличить объемы обжарки, внедрить современные технологии и точнее контролировать каждый этап производства. Расширение мощностей также открывает дополнительные возможности для укрепления позиций Rocket Bean в Латвии и дальнейшего выхода на зарубежные рынки.

Фото: LETA
Кофейные зерна Rocket Bean.
Кофейные зерна Rocket Bean.

На открытии председатель правления Rocket Bean Вилмарс Вяксе и руководитель бренда Анцис Романовскис рассказали об истории компании, создании новой ростерии и планах на будущее. Отдельное внимание было уделено развитию кофейной культуры в Латвии и перспективам местной индустрии specialty coffee.

Фото: LETA
Председатель правления Rocket Bean Вилмарс Вяксе на открытии новой ростерии.
Председатель правления Rocket Bean Вилмарс Вяксе на открытии новой ростерии.

После официальной части для гостей провели экскурсию по производству. Участникам показали новое оборудование, рассказали о процессе обжарки кофейных зерен и объяснили, как современные технологии помогают добиваться стабильного вкуса и качества продукции.

Завершилась программа индивидуальными интервью и неформальным общением с представителями компании. 

Фото: LETA
Кофейные зерна на складе новой ростерии Rocket Bean в Риге.
Кофейные зерна на складе новой ростерии Rocket Bean в Риге.

Запуск площадки стал значимым событием не только для самой компании. Проект способствует развитию местного производства, создает новые возможности для экспорта и укрепляет позиции латвийской кофейной индустрии.

Фото: LETA
Современное оборудование новой ростерии Rocket Bean.
Современное оборудование новой ростерии Rocket Bean.

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