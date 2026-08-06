Ввод в эксплуатацию новых велодорожек и велопробег (2026)
В Риге завершилось строительство трех региональных веломаршрутов. За это лето в городе и его окрестностях появилось 17,4 км новой велосипедной ...
ФОТО: в Риге завершили крупнейший за последние годы проект по строительству велодорожек за 25,6 млн евро
В Риге завершилось строительство трех региональных веломаршрутов. За это лето в городе и его окрестностях появилось 17,4 км новой велосипедной инфраструктуры. Проект реализован при поддержке Европейского союза совместно с Министерством сообщения и муниципалитетами Рижского региона.
Главной задачей проекта стало объединение отдельных участков велоинфраструктуры в единую сеть. Это позволит велосипедистам передвигаться без разрывов маршрута, а также повысит безопасность всех участников дорожного движения и поможет более эффективно организовать городское пространство.
Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс отметил, что город намерен и дальше развивать сеть велодорожек.
"Мы строим дружелюбную и комфортную для людей Ригу. Многие европейские города начали этот путь 15, 20 или даже 30 лет назад. Кто-то скажет, что мы строим слишком быстро или слишком много. Я считаю наоборот - 27 километров - это очень мало. Нужно гораздо больше. Чем больше такой инфраструктуры появится, тем красивее, удобнее и привлекательнее станет наш город", - заявил Клейнбергс.
Председатель Комитета по городской среде и мобильности Рижской думы Марта Котелло подчеркнула, что новые проекты принесли пользу жителям Пурвциемса, Плявниеков, Дрейлини, Иманты, Засулаукса, Дзирциемса, Зиепниеккалнса и Бишумуйжи.
По ее словам, помимо велодорожек в этих районах появились благоустроенные тротуары с освещением, новые зеленые зоны, деревья, скамейки, реконструированные перекрестки, а в Иманте построено круговое движение.
Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Элина Шиминя-Неверовска отметила, что совместный проект государства, самоуправлений и Евросоюза способствует развитию экологичного транспорта и постепенно меняет привычки жителей, снижая зависимость от личных автомобилей.
Рига - Бабите - Пиньки
Велодорожка Иманта-Бабите-Пиньки
Строительство маршрута Рига - Бабите - Пиньки началось летом 2025 года. В Риге создается участок протяженностью 7,3 километра - от ...
Протяженность новой инфраструктуры составляет около 7,3 км. Маршрут соединяет набережную Намея у Зундского канала с перекрестком улицы Слокас и Курземского проспекта. Велодорожка проходит по улицам Слокас, Даммес, бульвару Анниньмуйжас, улице Бебру, Курземскому проспекту, Юрмалас гатве и другим участкам.
В рамках проекта построены новые велополосы и велодорожки, расширены тротуары, модернизированы перекрестки с приподнятыми пешеходными переходами, круговыми развязками и новыми светофорными решениями, а также оборудованы места отдыха и проведено благоустройство прилегающих территорий.
Маршрут уже активно используется и обеспечивает удобное сообщение между Ригой, Бабите и Пиньками.
Рига - Улброка
Длина веломаршрута составляет около 5,9 км. Он проходит преимущественно вдоль улицы Аугуста Деглава - от Деглавского моста до кольца на улице Лубанас, а также включает соединения с улицами Ницгалес, Илукстес и другими.
Здесь создана современная разделенная инфраструктура: широкие тротуары и отдельная велодорожка, отделенная от автомобильного движения и пешеходных зон зелеными насаждениями. Новый маршрут обеспечивает удобное сообщение между центром Риги, Улброкой и Сауриеши.
Рига - Кекава
В пределах Риги построено около 4,2 км маршрута, а его общая длина вместе с участком в Кекавском крае превышает 8,5 км.
Здесь создан совмещенный пешеходно-велосипедный маршрут, полностью отделенный от автомобильного движения, что позволяет безопасно и комфортно добираться между Ригой и Кекавой.
Развитие сети продолжится
Муниципалитет планирует и дальше расширять единую сеть велодорожек и велополос, связывая между собой районы города, центр, транспортные узлы и пригород.
В ближайшие годы работы продолжатся на направлениях:
- Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини;
- Шкиротава;
- улица Гранита;
- улица Гростонас.
Также велоинфраструктуру будут интегрировать с железнодорожными станциями и пересадочными узлами, чтобы жители могли удобнее совмещать велосипед с общественным транспортом.
Кроме того, планируется строительство новых велополос для устранения разрывов существующей сети:
- на улице Дзирнаву - около 1,3 км;
- на улице Шарлотес - около 380 м;
- на улице Марияс - около 170 м;
- на улице Лачплеша - около 80 м.
Также завершат строительство 430-метрового участка велополосы на улице Дзирнаву между улицами Тербатас и Сколас.
Общий бюджет проекта составил 25,63 млн евро. Из них 21,18 млн евро выделил Фонд восстановления Европейского союза, еще 4,45 млн евро обеспечило самоуправление Риги за счет займа в Государственной кассе.