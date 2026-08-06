Ввод в эксплуатацию новых велодорожек и велопробег.

Ввод в эксплуатацию новых велодорожек и велопробег (2026)

В Риге завершилось строительство трех региональных веломаршрутов. За это лето в городе и его окрестностях появилось 17,4 км новой велосипедной ...

В Латвии

ФОТО: в Риге завершили крупнейший за последние годы проект по строительству велодорожек за 25,6 млн евро

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В Риге завершилось строительство трех региональных веломаршрутов. За это лето в городе и его окрестностях появилось 17,4 км новой велосипедной инфраструктуры. Проект реализован при поддержке Европейского союза совместно с Министерством сообщения и муниципалитетами Рижского региона.

Главной задачей проекта стало объединение отдельных участков велоинфраструктуры в единую сеть. Это позволит велосипедистам передвигаться без разрывов маршрута, а также повысит безопасность всех участников дорожного движения и поможет более эффективно организовать городское пространство.

Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс отметил, что город намерен и дальше развивать сеть велодорожек.

"Мы строим дружелюбную и комфортную для людей Ригу. Многие европейские города начали этот путь 15, 20 или даже 30 лет назад. Кто-то скажет, что мы строим слишком быстро или слишком много. Я считаю наоборот - 27 километров - это очень мало. Нужно гораздо больше. Чем больше такой инфраструктуры появится, тем красивее, удобнее и привлекательнее станет наш город", - заявил Клейнбергс.

Председатель Комитета по городской среде и мобильности Рижской думы Марта Котелло подчеркнула, что новые проекты принесли пользу жителям Пурвциемса, Плявниеков, Дрейлини, Иманты, Засулаукса, Дзирциемса, Зиепниеккалнса и Бишумуйжи.

По ее словам, помимо велодорожек в этих районах появились благоустроенные тротуары с освещением, новые зеленые зоны, деревья, скамейки, реконструированные перекрестки, а в Иманте построено круговое движение.

Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Элина Шиминя-Неверовска отметила, что совместный проект государства, самоуправлений и Евросоюза способствует развитию экологичного транспорта и постепенно меняет привычки жителей, снижая зависимость от личных автомобилей.

Рига - Бабите - Пиньки

Велодорожка Иманта-Бабите-Пиньки.

Велодорожка Иманта-Бабите-Пиньки

Строительство маршрута Рига - Бабите - Пиньки началось летом 2025 года. В Риге создается участок протяженностью 7,3 километра - от ...

Протяженность новой инфраструктуры составляет около 7,3 км. Маршрут соединяет набережную Намея у Зундского канала с перекрестком улицы Слокас и Курземского проспекта. Велодорожка проходит по улицам Слокас, Даммес, бульвару Анниньмуйжас, улице Бебру, Курземскому проспекту, Юрмалас гатве и другим участкам.

В рамках проекта построены новые велополосы и велодорожки, расширены тротуары, модернизированы перекрестки с приподнятыми пешеходными переходами, круговыми развязками и новыми светофорными решениями, а также оборудованы места отдыха и проведено благоустройство прилегающих территорий.

Маршрут уже активно используется и обеспечивает удобное сообщение между Ригой, Бабите и Пиньками.

Рига - Улброка

Длина веломаршрута составляет около 5,9 км. Он проходит преимущественно вдоль улицы Аугуста Деглава - от Деглавского моста до кольца на улице Лубанас, а также включает соединения с улицами Ницгалес, Илукстес и другими.

Здесь создана современная разделенная инфраструктура: широкие тротуары и отдельная велодорожка, отделенная от автомобильного движения и пешеходных зон зелеными насаждениями. Новый маршрут обеспечивает удобное сообщение между центром Риги, Улброкой и Сауриеши.

Рига - Кекава

В пределах Риги построено около 4,2 км маршрута, а его общая длина вместе с участком в Кекавском крае превышает 8,5 км.

Здесь создан совмещенный пешеходно-велосипедный маршрут, полностью отделенный от автомобильного движения, что позволяет безопасно и комфортно добираться между Ригой и Кекавой.

Развитие сети продолжится

Муниципалитет планирует и дальше расширять единую сеть велодорожек и велополос, связывая между собой районы города, центр, транспортные узлы и пригород.

В ближайшие годы работы продолжатся на направлениях:

  • Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини;
  • Шкиротава;
  • улица Гранита;
  • улица Гростонас.

Также велоинфраструктуру будут интегрировать с железнодорожными станциями и пересадочными узлами, чтобы жители могли удобнее совмещать велосипед с общественным транспортом.

Кроме того, планируется строительство новых велополос для устранения разрывов существующей сети:

  • на улице Дзирнаву - около 1,3 км;
  • на улице Шарлотес - около 380 м;
  • на улице Марияс - около 170 м;
  • на улице Лачплеша - около 80 м.

Также завершат строительство 430-метрового участка велополосы на улице Дзирнаву между улицами Тербатас и Сколас.

Общий бюджет проекта составил 25,63 млн евро. Из них 21,18 млн евро выделил Фонд восстановления Европейского союза, еще 4,45 млн евро обеспечило самоуправление Риги за счет займа в Государственной кассе.

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