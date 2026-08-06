ФОТО: в Риге завершили крупнейший за последние годы проект по строительству велодорожек за 25,6 млн евро

"Мы строим дружелюбную и комфортную для людей Ригу. Многие европейские города начали этот путь 15, 20 или даже 30 лет назад. Кто-то скажет, что мы строим слишком быстро или слишком много. Я считаю наоборот - 27 километров - это очень мало. Нужно гораздо больше. Чем больше такой инфраструктуры появится, тем красивее, удобнее и привлекательнее станет наш город", - заявил Клейнбергс.