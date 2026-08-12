Сегодня вечером жители Латвии могут увидеть одно из самых впечатляющих солнечных затмений последних лет
Сегодня, 12 августа 2026 года, вечером на всей территории Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. Оно станет особенно заметным, поскольку в максимальной фазе Луна закроет около четырех пятых диаметра Солнца.
В Риге затмение начнется в 20:06. Максимальная фаза, когда будет закрыто 84% диаметра солнечного диска, наступит в 20:57. Уже в 21:11 частично закрытое Солнце скроется за горизонтом.
В разных частях Латвии время заката отличается, поэтому положение Солнца в момент максимальной фазы также будет разным. На востоке страны максимум затмения практически совпадет с заходом Солнца, а на западе между максимальной фазой и закатом останется около 20 минут.
Точное время максимума затмения и захода Солнца для разных населенных пунктов опубликовано на сайте Латвийского астрономического общества.
Солнце превратится в узкий серп
Солнечное затмение происходит, когда Луна полностью или частично закрывает солнечный диск. При частичном затмении Солнце выглядит как круг с крупной выемкой.
Сегодня вечером, во время заката, солнечный диск будет напоминать узкий серп, "рожки" которого окажутся направлены вниз.
Частичные солнечные затмения в Латвии наблюдаются примерно раз в два-шесть лет. Предыдущее было видно 25 марта 2025 года, однако тогда Луна закрыла лишь около одной пятой диаметра Солнца.
Затмение увидит вся Европа
Частичное солнечное затмение сегодня вечером будет наблюдаться по всей Европе. При этом в узкой полосе, проходящей через Исландию и Испанию, оно будет полным. Несколько десятков любителей астрономии из Латвии отправились в Испанию, чтобы увидеть момент, когда Луна полностью закроет солнечный диск.
Полное солнечное затмение в одной конкретной точке Земли является редким явлением. В последний раз на территории Латвии его наблюдали в 1954 году. Следующее полное затмение ожидается только в 2142 году.
Раньше можно будет увидеть кольцеобразное затмение - в Латвии оно ожидается 21 июня 2039 года.
Где лучше наблюдать затмение
Организованных публичных наблюдений сегодня в Латвии не запланировано. Наблюдателям советуют самостоятельно выбрать место, откуда хорошо виден западный горизонт и закат.
Для этого подойдут:
- морское побережье;
- берег реки или озера;
- открытое поле;
- возвышенность;
- верхний этаж или крыша здания, если доступ туда разрешен и безопасен.
Важно, чтобы горизонт не закрывали дома, деревья или другие препятствия.
Латвийское астрономическое общество призывает фотографировать затмение и делиться наблюдениями в социальных сетях с хештегом #saulesaptumsums.
Обычные солнцезащитные очки не защитят глаза
Астрономы напоминают, что смотреть на Солнце без специальной защиты опасно. Даже во время частичного затмения солнечное излучение может вызвать необратимые повреждения зрения.
Нельзя наблюдать затмение:
- через обычные солнцезащитные очки;
- через компакт-диск;
- через пленку неизвестного происхождения;
- через бинокль, подзорную трубу или телескоп без специального солнечного фильтра.
Оптические приборы многократно усиливают солнечный свет, поэтому использование бинокля или телескопа без надежного фильтра особенно опасно.
Для прямого наблюдения следует использовать специальные сертифицированные очки для солнечных затмений или предназначенный для этого фильтр.