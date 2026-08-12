Сегодня вечером жители Латвии могут увидеть одно из самых впечатляющих солнечных затмений последних лет

Частичное солнечное затмение сегодня вечером будет наблюдаться по всей Европе. При этом в узкой полосе, проходящей через Исландию и Испанию, оно будет полным. Несколько десятков любителей астрономии из Латвии отправились в Испанию, чтобы увидеть момент, когда Луна полностью закроет солнечный диск.